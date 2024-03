Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 marzo 2024 - Matteo organizza un evento per dare il benvenuto a sua madre. Portelli sarà talmente entusiasta della cosa che si lascerà andare a una dichiarazione in piena regola a Maria. Intanto Salvatore, come richiesto da Vittorio, consegnerà alle Veneri le uova di cioccolato per Pasqua. Per Elvira ci sarà una sorpresa molto gradita e personale. Umberto sarà molto teso e pungolerà Matteo affinché cancelli ogni dubbio dalla mente di Marcello. Crespi continuerà a ronzare intorno a Irene sotto gli occhi di un Alfredo indispettito e tentato di fare una mossa molto pericolosa... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 marzo 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 marzo 2024 - Raffaele avrà il timore che Diego possa mettersi nei guai. Il Giordano senior cercherà di tenere sotto controllo il figlio, nella speranza che non combini qualche pasticcio e metta sia se stesso che Ida nei guai con i Ferri. Intanto Rossella dovrà mettere ordine nei suoi sentimenti e un invito potrebbe aiutarla a chiarirsi finalmente le idee, almeno un po’. Filippo e Serena riusciranno finalmente a far tornare il sorriso alla piccola Irene. Sarà una vera e propria vittoria... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 marzo 2024.