Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 29 marzo 2024: Matteo perde il controllo ed esce allo scoperto

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 29 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Matteo si dichiara a Maria e stavolta senza freni. Salvatore ha una sorpresa speciale per Elvira.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 29 marzo 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Matteo organizza un evento per dare il benvenuto a sua madre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Portelli sarà talmente entusiasta della cosa che si lascerà andare a una dichiarazione in piena regola a Maria. Intanto Salvatore, come richiesto da Vittorio, consegnerà alle Veneri le uova di cioccolato per Pasqua. Per Elvira ci sarà una sorpresa molto gradita e personale. Umberto sarà molto teso e pungolerà Matteo affinché cancelli ogni dubbio dalla mente di Marcello. Crespi continuerà a ronzare intorno a Irene sotto gli occhi di un Alfredo indispettito e tentato di fare una mossa molto pericolosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo perde il controllo e si dichiara a Maria

Il ritorno a Milano di Silvana si avvicina e Matteo non sta più nella pelle. Finalmente riabbraccerà sua madre e potrà farlo sapendo che sta bene. Il ragazzo non vede l’ora e vorrebbe farle una sorpresa. Sotto consiglio di Salvatore, Portelli organizzerà una festa di benvenuto in Caffetteria e tutto andrà per il meglio, con sorrisi e brindisi. Matteo sarà tanto felice ed entusiasta da lasciarsi andare e da dichiararsi a Maria. Come la prenderà la Puglisi, ora che le sono perfettamente chiari i suoi sentimenti per Vito?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Una sorpresa speciale per Elvira

Pasqua è arrivata e Vittorio ha pensato a un regalo per le sue Veneri. Salvo avrà il compito di consegnare alle ragazze le uova che il Conti ha preparato per loro e per Elvira ci sarà una sorpresa molto personale. Intanto Leonardo Crespi continuerà a girare intorno a Irene, scatenando l’ira di Alfredo, che ne sarà indispettito. Il ragazzo finirà per perdere la pazienza e per compiere qualche azione inaspettata e forse poco prudente.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto spinge Matteo a tenere d’occhio Marcello

Marcello teme di essere stato imbrogliato. Il suo sesto senso gli ha suggerito che c’è qualcosa di strano nella bozza degli accordi firmati da Hofer e la cosa non lo lascia per nulla sereno. Umberto ha spinto e spingerà ancora Matteo a intervenire. Portelli deve rassicurare del tutto il fratellastro e stavolta dovrà trovare il modo di fargli firmare tutto, incastrandolo definitivamente. Ma lo farà o si farà prendere dallo scrupolo di non rovinare il suo fratello ritrovato?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.