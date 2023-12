Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 dicembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 7 dicembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 dicembre 2023 - Vittorio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Ravasi, informata da Matilde della sua imminente partenza per il Giappone, correrà ad avvertire il Conti di questa novità. Riuscirà il direttore del Paradiso a fermare il suo grande amore o altri imprevisti gli impediranno di farlo? Intanto Irene prenderà una decisione in merito alla proposta fatta da Flora e proprio quando avrà deciso, scoprirà chi c’è davvero dietro all’offerta. Marcello scoprirà qualcosa di molto importante su Rosa ma non saprà se rivelarla ad Armando mentre Matteo aiuterà Vito con la proposta di matrimonio a Maria, nonostante i suoi sentimenti per la Puglisi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 dicembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 dicembre 2023 - Marina e Roberto finiscono per vivere di nuovo un terribile incubo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i Ferri avranno a che fare, in qualche modo, ancora con Lara. A peggiorare le cose ci si metterà Ida, sempre più vicina a Diego. Intanto Eugenio, dispiaciuto per la distanza che si è creata tra lui e Viola, farà una proposta inattesa a Lucia mentre Niko cercherà di dare il suo sostegno ad Alberto, in ansia per il suo Federico. Ma stare vicino al Palladini in questo periodo, non sarà un’impresa tanto facile, anzi impossibile. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

