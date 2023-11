Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 novembre 2023 - Flora verrà eletta nuova presidentessa del Circolo. Fiorenza sarà delusa e furiosa. Per l’ennesima volta vedrà sfumare la sua occasione per porsi a capo del prestigioso club ma stavolta al danno si è aggiunta la beffa. Sperava infatti di avere in pugno la situazione dopo aver stilato un accordo con Tancredi e Umberto. Amareggiata ma soprattutto piena di ira, la Gramini deciderà di vendicarsi. Non solo rifiuterà di farsi corrompere dal Di Sant’Erasmo ma busserà alla porta di Vittorio, per informarlo di qualcosa di molto importante. Intanto Ezio e Gloria parleranno con Matilde, per sapere il suo parere sulla vendita della loro azienda... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 novembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 novembre 2023 - Alberto scoprirà Clara in compagnia di Eduardo. Il Palladini non sopporterà che la sua ex stia dando asilo a un criminale e deciderà di punirla severamente. La sua sarà una vendetta con i fiocchi. Intanto Raffaele cercherà di allontanare Renato e gli proporrà un’attività molto sana e salutare per il corpo e per la mente. Marina e Roberto invece si godranno i primi successi del loro malefico piano e saranno molto soddisfatti di sapere che Lara non è ben vista dalle altre detenute... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 novembre 2023.