Un Posto al Sole Anticipazioni 17 novembre 2023: Alberto trova Eduardo a casa di Clara e perde la testa. Si vendicherà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto punirà Clara per aver accolto Eduardo a casa sua. La sua ira sarà terribile!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 17 novembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Alberto scoprirà Clara in compagnia di Eduardo. Il Palladini non sopporterà che la sua ex stia dando asilo a un criminale e deciderà di punirla severamente. La sua sarà una vendetta con i fiocchi. Intanto Raffaele cercherà di allontanare Renato e gli proporrà un’attività molto sana e salutare per il corpo e per la mente. Marina e Roberto invece si godranno i primi successi del loro malefico piano e saranno molto soddisfatti di sapere che Lara non è ben vista dalle altre detenute.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto trova Clara con Eduardo e punisce la Curcio

Eduardo è stato costretto a fuggire e a chiedere aiuto a Clara per nascondersi. Il Sabbiese ha bussato alla porta della Curcio e lei non è riuscita a dirgli di no. La ragazza pagherà però molto caro questo gesto d’affetto. Alberto giungerà dalla sua ex mentre lei sarà in compagnia del Sabbiese. Deluso e sconvolto dalla presenza del criminale accanto alla bionda, il Palladini deciderà di vendicarsi e di punirla per aver accolto un uomo pericoloso, nelle stesse mura in cui vive suo figlio. L’avvocato sarà spietato e Clara se la vedrà molto male.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele allontana Renato con un piacevole stratagemma

Renato è ormai diventato l’ombra di Raffaele e questo di certo non piace al Giordano, che vorrebbe il suo amico un po’ più lontano. Per liberarsi della sua presenza ingombrante, escogiterà uno stratagemma. Lo spingerà a dedicarsi a un’attività ricreativa, salutare sia per la mente che per il corpo. Ma di cosa si tratterà?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto entusiasti del loro piano

Roberto ha avuto un’idea per punire e liberarsi di Lara, senza ricorrere ai metodi pericolosi di Marina. Alla Giordano è piaciuta moltissimo la proposta del marito e tutti e due riconosceranno che il loro piano, oltre che malefico, sta funzionando. I due si godranno i primi frutti delle loro azioni e si rallegreranno di essere riusciti a rendere impossibile a Lara la vita in carcere. La Martinelli non gode per nulla della stima delle altre detenute, che anzi l’hanno presa di mira.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 novembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.