Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 17 novembre 2023: Fiorenza si vendica di Tancredi alleandosi con Conti

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 17 novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Fiorenza sarà pronta a vendicarsi di Tancredi. La Gramini bussa alla porta di Vittorio e del suo Paradiso...

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 17 novembre 2023, alle ore 16.00, Flora verrà eletta nuova presidentessa del Circolo. Fiorenza sarà delusa e furiosa. Per l’ennesima volta vedrà sfumare la sua occasione per porsi a capo del prestigioso club ma stavolta al danno si è aggiunta la beffa. Sperava infatti di avere in pugno la situazione dopo aver stilato un accordo con Tancredi e Umberto. Amareggiata ma soprattutto piena di ira, la Gramini deciderà di vendicarsi. Non solo rifiuterà di farsi corrompere dal Di Sant’Erasmo ma busserà alla porta di Vittorio, per informarlo di qualcosa di molto importante. Intanto Ezio e Gloria parleranno con Matilde, per sapere il suo parere sulla vendita della loro azienda.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora viene eletta nuova presidentessa del Circolo

Flora è riuscita nel suo intento: è diventata la nuova presidentessa del Circolo. La Ravasi sarà molto felice di questo risultato ma le rimarrà sempre una cosa molto importante da risolvere. La stilista tornerà alla carica con Umberto affinché loro due si sposino. Guarnieri però non avrà alcuna intenzione di convolare a nozze con la sua fidanzata e cercherà proprio di non parlarne. Flora però comincerà a stancarsi di questa situazione.

Il Paradiso delle Signore: Fiorenza tradisce Tancredi e bussa alla porta di Vittorio

Tancredi è senza scrupoli ma pagherà cara la sua decisione di non restituire a Fiorenza i suoi favori. La vittoria di Flora farà infuriare la Gramini. È da tempo che la donna sta cercando di diventare la presidentessa del Circolo e ora si troverà a dover di nuovo fare un passo indietro. Stavolta però avrà tra le mani un’arma per vendicarsi dell’affronto. Non solo non si farà corrompere dal Di Sant’Erasmo, che le chiederà di mantenere il segreto sul loro accordo, ma busserà alla porta di Vittorio, per informarlo di qualcosa di molto importante, che sta capitando alle sue spalle.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio e Gloria pronti a vendere la loro azienda

Ezio e Gloria hanno ricevuto più di un’offerta per la loro azienda. Non solo Fiorenza – o meglio Tancredi – ma anche Vito, che ha trovato una soluzione per restare a Milano e che vorrebbe rilevare la Tessuti Colombo per salvare il suo futuro con Maria. I Colombo, prima di procedere, chiederanno un parere a Matilde, la persona che si è spesa di più per loro e che ha messo a disposizione persino i suoi terreni. Cosa consiglierà la Frigerio ai suoi amici? Tancredi andrà su tutte le furie anche per questo consulto?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.