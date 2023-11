Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 13 al 17 novembre 2023: Maria davanti ad una scelta, Vito o Matteo?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 13 al 17 novembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 13 al 17 novembre 2023. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 13 novembre 2023

Irene conosce finalmente Leonardo Crespi, dopo essersi imbattuta in lui varie volte ed esserne rimasta affascinata, ma Alfredo non vede di buon occhio questa vicinanza. Mentre Fiorenza incontra Tancredi per chiedergli di ricambiare il favore, Matteo è sempre più preoccupato per il grosso debito che deve saldare con lo strozzino e i soldi che non possiede per poterlo fare. Marcello intuisce che il fratellastro si trova nei guai ma non riesce a farlo confessare, Matilde invece si preoccupa per i rivali: al Paradiso c’è un grosso problema con i riassortimenti che lei potrebbe risolvere. Nuovi colpi di scena per Maria Puglisi, che riceve una nuova importante promessa da parte di Vito, deciso a prova a riconquistarla.

Puntata in onda Martedì 14 novembre 2023

Vito ha sorpreso Maria con la sua proposta e lei non sa cosa fare, affidandosi anche all’opinione della sua famiglia al completo, nel frattempo lui vuole trovare a Milano una valida alternativa al lavoro che ha in Australia. Leonardo è atteso all’Atelier per parlare con Vittorio e Irene lo evita ad ogni costo, mentre Marcello nota che Matteo non porta più l’orologio che gli ha donato Adelaide prima di lasciare la città e si insospettisce ancora di più. Intanto, a Galleria Moda Milano, Tancredi e Umberto discutono sull’affare della Gramini e Flora si imbatte causalmente in questa conversazione scioccante.

Puntata in onda Mercoledì 15 novembre 2023

Dopo aver rivelato di aver preso seriamente in considerazione l’idea di seguire Vito in Australia, Maria si imbatte nello strozzino che la minaccia velatamente e a quel punto Matteo non può più cercare di cavarsela da solo. Vedendo la donna di cui si è invaghito presa di mira, Portelli confessa tutto al fratellastro Marcello che si infuria ma accetta di aiutarlo. Mentre Alfredo è sempre più geloso di Leonardo Crespi e, involontariamente gli rivela che Irene lavora al Paradiso, Tancredi vede Vittorio e Matilde molto vicini e non riesce a mantenere il controllo.

Puntata in onda Giovedì 16 novembre 2023

Matteo decide di dare le sue dimissioni da contabile del Paradiso, avendo visto Marcello davvero furioso e deluso da lui. Matilde è tra due fuochi: da una parte comprende la sfuriata del marito Tancredi ma se ne sente offesa, dall’altra deve scusarsi con Vittorio per le parole ricevute. Origliando una conversazione sul destino di Tessuti Colombo, Vito ha un’idea che potrebbe permettergli di rimanere a Milano con Maria, al Circolo c’è grande fermento per l’elezione della nuova presidentessa, dal momento che la lotta è tra Flora e Fiorenza.

Puntata in onda Venerdì 17 novembre 2023

Flora ha vinto ma non può essere del tutto soddisfatta: lei vorrebbe sposarsi ma da parte di Umberto nessun cenno al matrimonio. Mentre Vito si dice disponibile a rilevare Tessuti Colombo, Fiorenza è furiosa per aver perso e ha intenzione di tradire Tancredi e il loro patto di segretezza. L’imprevedibile Gramini, infatti, si presenta al Paradiso e chiede di Vittorio Conti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.