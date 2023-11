Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 novembre 2023 - Flora sentirà per caso una conversazione tra Tancredi e Umberto, circa la richiesta di Fiorenza. La Ravasi capirà che il suo compagno e il suo socio hanno stretto un accordo con la Gramini e potrebbe volerne approfittare. Intanto Maria, stordita dalla promessa di Vito, non saprà come comportarsi mentre il Lamantia cercherà di trovare una valida alternativa di lavoro, che gli permetta di rimanere a Milano. Marcello si renderà conto che Matteo non porta più l’orologio che gli ha regalato Adelaide e i suoi sospetti che qualcosa non vada, aumenteranno. Leonardo Crespi arriverà al Paradiso e Irene, che non vuole farsi vedere, farà di tutto per evitarlo... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 novembre 2023 - Samuel comincerà il suo piano per farsi lasciare da Speranza. Il Piccirillo, dopo la conversazione avuta con Nunzio, farà in modo che sia l’Altieri a chiudere con lui. In questo modo si illuderà di non farla soffrire. Ma raggiungerà il suo obiettivo? Intanto Damiano cercherà di stare accanto a Viola, impegnata a difendersi dall’ira di Eugenio, furioso e deluso da lei. Marina incontrerà Gabriella, convinta che la sua vecchia conoscenza le darà una mano per liberarsi di Lara. Purtroppo per la Giordano, il loro incontro non andrà come sperato... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

