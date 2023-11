Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 14 novembre 2023: Flora scopre l'accordo tra Tancredi e Fiorenza!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 14 novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Flora ascolterà per caso una conversazione tra Umberto e Tancredi e capirà tutti i loro piani. Intanto Lorenzo Crespi si presenterà al Paradiso e Irene si nasconderà.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 14 novembre 2023, alle ore 16.00, Flora sentirà per caso una conversazione tra Tancredi e Umberto, circa la richiesta di Fiorenza. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Ravasi capirà che il suo compagno e il suo socio hanno stretto un accordo con la Gramini e potrebbe volerne approfittare. Intanto Maria, stordita dalla promessa di Vito, non saprà come comportarsi mentre il Lamantia cercherà di trovare una valida alternativa di lavoro, che gli permetta di rimanere a Milano. Marcello si renderà conto che Matteo non porta più l’orologio che gli ha regalato Adelaide e i suoi sospetti che qualcosa non vada, aumenteranno. Leonardo Crespi arriverà al Paradiso e Irene, che non vuole farsi vedere, farà di tutto per evitarlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora scopre l’accordo tra Tancredi e Fiorenza

Fiorenza ha accettato l’accordo proposto da Tancredi e da Umberto e ha fatto la sua proposta ai Colombo, fingendo che lei e suo marito siano interessati alla loro azienda. Un colpo basso contro Vittorio, che pare stia funzionando. La Gramini ha però subito chiesto un favore in cambio e il Di Sant’Erasmo, prima di concederglielo, ne parlerà con il suo socio. Lui e Umberto si troveranno a discuterne per trovare subito una soluzione alla questione. I due non si renderanno conto che Flora li starà ascoltando. La Ravasi capirà che il suo compagno e il suo socio stanno macchinando qualcosa di molto losco e potrebbe usarlo a suo vantaggio, per ottener l’ambita carica di presidentessa del Circolo, a cui si è candidata insieme alla Gramini. Ma questa mossa potrebbe costarle molto cara.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria in crisi

Maria è in crisi e non sa se credere o meno alla promessa di Vito e accettare la sua proposta di dargli ancora del tempo. La ragazza non sa come comportarsi e la sua famiglia l’aiuterà a prendere la decisione più giusta per lei e per il suo futuro. Intanto il Lamantia cercherà di trovare una valida alternativa al suo lavoro in Australia. Se troverà un’attività da rilevare a Milano, potrà rimanere in città.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene fugge da Leonardo Crespi

Leonardo Crespi si presenterà a sorpresa al Paradiso e Irene, che non vorrà fargli scoprire che lavora là, cercherà in ogni modo di evitarlo. L’affascinante ragazzo si fermerà a parlare con Vittorio mentre la Cipriani si nasconderà. Intanto Marcello si renderà conto che Matteo non indossa più l’orologio che gli ha regalato Adelaide e i sospetti che qualcosa non vada nella vita del fratello, diventeranno sempre più forti. Barbieri non potrà però ancora intervenire. Aspetterà che sia Matteo a raccontargli tutto e a chiedergli una mano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.