Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 novembre 2023 - Maria si troverà di nuovo a un bivio. La Puglisi riceverà una nuova promessa da parte di Vito e non saprà se crederci o meno. Intanto Irene conoscerà Leonardo Crespi e Alfredo, che assisterà alla scena, non ne sarà per nulla contento e anzi comincerà ad avere dei terribili sospetti sul nuovo arrivato. Fiorenza incontrerà Tancredi e gli chiederà di ricambiare i suoi favori mentre Matteo sarà sempre più preoccupato di non riuscire a saldare i suoi debiti. Marcello intuirà che il fratellastro si trova nei guai ma non riuscirà a fargli confessare nulla. Matilde sarà in ansia per Il Paradiso delle Signore, che deve gestire il grande problema dei riassortimenti della merce. La Frigerio sarà certa di poter aiutare Vittorio ma capirà di non poterlo fare... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 novembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 novembre 2023 - Roberto cercherà di riportare Marina alla calma. Ferri tenterà di far capire alla moglie di voler essere più cauto, per evitare che le loro azioni mettano entrambi nei guai. Marina però non sembrerà per nulla contenta di rallentare e vorrà regolare i conti con Lara il prima possibile. Intanto Damiano, colpito da quanto successo, avrà in mente di occuparsi di Manuel e di tutte le sue fragilità mentre Samuel continuerà a frequentarsi di nascosto con Micaela. La loro relazione clandestina, diventata incauta, porterà Nunzio a intervenire e a fare un discorsetto al suo amico... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 novembre 2023.