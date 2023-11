Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 13 novembre 2023: Maria in crisi. Può fidarsi della promessa di Vito?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 13 novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Maria sarà turbata dalla promessa di Vito e non saprà se credergli o meno. Intanto Fiorenza chiederà a Tancredi di restituirle il favore.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai1 alle ore 16.00, Maria si troverà di nuovo a un bivio. La Puglisi riceverà una nuova promessa da parte di Vito e non saprà se crederci o meno. Intanto Irene conoscerà Leonardo Crespi e Alfredo, che assisterà alla scena, non ne sarà per nulla contento e anzi comincerà ad avere dei terribili sospetti sul nuovo arrivato. Fiorenza incontrerà Tancredi e gli chiederà di ricambiare i suoi favori mentre Matteo sarà sempre più preoccupato di non riuscire a saldare i suoi debiti. Marcello intuirà che il fratellastro si trova nei guai ma non riuscirà a fargli confessare nulla. Matilde sarà in ansia per Il Paradiso delle Signore, che deve gestire il grande problema dei riassortimenti della merce. La Frigerio sarà certa di poter aiutare Vittorio ma capirà di non poterlo fare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria a un bivio. Può credere alla promessa di Vito?

Il ritorno di Vito a Milano ha messo in difficoltà Matteo e Maria. La Puglisi non si aspettava che il suo fidanzato tornasse in città. Nelle loro ultime conversazioni, il Lamantia aveva più volte confermato di voler continuare a occuparsi dei suoi affari in Australia e di volere che la stilista lo raggiungesse il prima possibile. Le cose però hanno preso una piega molto diversa. Vito farà una promessa sconvolgente alla fidanzata e lascerà la ragazza senza parole ma anche a un bivio: credere o non credere alle sue parole? Sperare o non sperare che trovino finalmente un punto di incontro?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello intuisce che Matteo è nei guai

Matteo è ancora tormentato dallo strozzino. Il criminale ha preso di mira pure Maria, certo di mettere paura al Portelli e di convincerlo a trovare i soldi che gli deve. Il ragazzo si troverà sempre più in difficoltà. Non ha il denaro sufficiente e non sa dove trovarlo. Marcello si renderà conto che il fratellastro è tormentato da qualche fastidioso pensiero ma non riuscirà a farlo confessare e quindi a intervenire per aiutarlo. Intanto Matilde si preoccuperà per Vittorio e per il Paradiso, in difficoltà nel trovare i riassortimenti.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene conosce Leonardo Crespi. Alfredo è geloso!

Dopo averlo incontrato per caso varie volte, Irene conoscerà Leonardo Crespi ufficialmente. Alfredo assisterà alla scena e comincerà a sospettare di lui. Il Perico non vedrà per nulla di buon occhio il nuovo arrivato e mostrerà di essere geloso. Intanto Fiorenza si presenterà da Tancredi e gli chiederà di ricambiare il suo favore. Il Di Sant’Erasmo l’accontenterà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.