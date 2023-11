Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 8 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 novembre 2023 - il ritorno di Vito creerà grande scompiglio al Paradiso. La sorpresa del Lamantia sarà accolta con grande felicità da parte della famiglia Puglisi. Maria e Matteo non ne saranno però così tanto entusiasti. Anzi il Portelli sarà costretto a nascondere la sua delusione nel vedere il Lamantia di nuovo a Milano. Intanto Flora comincerà a non sopportare più l’idea di non essere sposata con Umberto. Guarnieri non si curerà molto delle sue battutine e si occuperà solo dei suoi piani con Tancredi. Alfredo rivelerà ad Armando il vero motivo per cui è sempre così stanco e ritardatario mentre il Di Sant’Erasmo rivelerà a Fiorenza il suo piano e le chiederà di non dire nulla a nessuno. La Gramini accetterà di dargli una mano e si presenterà dai Colombo con un’offerta molto vantaggiosa.... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 novembre 2023 - c’è molta attesa per scoprire cosa succederà dopo il nuovo attentato che ha sconvolto tutti. Famigliari e amici della vittima aspetteranno di avere notizie certe sul destino del loro caro mentre Eugenio avrà le prove del perché tra lui e Viola è scoppiata la crisi. Intanto Manuela e Costabile saranno felici di vivere il loro amore ma la loro relazione non sembra lasciare sereni né Mariella né Filippo e Serena... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

