Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata dell'8 novembre 2023: Vito mette in difficoltà Matteo!

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata dell'8 novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che il ritorno di Vito metterà in grande difficoltà Matteo mentre Fiorenza, in accordo con Tancredi, farà la sua proposta ai Colombo.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 l’8 novembre 2023, alle ore 16.00, il ritorno di Vito creerà grande scompiglio al Paradiso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la sorpresa del Lamantia sarà accolta con grande felicità da parte della famiglia Puglisi. Maria e Matteo non ne saranno però così tanto entusiasti. Anzi il Portelli sarà costretto a nascondere la sua delusione nel vedere il Lamantia di nuovo a Milano. Intanto Flora comincerà a non sopportare più l’idea di non essere sposata con Umberto. Guarnieri non si curerà molto delle sue battutine e si occuperà solo dei suoi piani con Tancredi. Alfredo rivelerà ad Armando il vero motivo per cui è sempre così stanco e ritardatario mentre il Di Sant’Erasmo rivelerà a Fiorenza il suo piano e le chiederà di non dire nulla a nessuno. La Gramini accetterà di dargli una mano e si presenterà dai Colombo con un’offerta molto vantaggiosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Il ritorno di Vito mette in difficoltà Matteo

Vito ha fatto ritorno a Milano a sorpresa. Una bella notizia per la famiglia Puglisi, che non vede l’ora che Maria si sposi con il Lamantia. Ma la stilista non sembrerà poi così tanto felice. La ragazza vorrà sapere con quali intenzioni il suo fidanzato sia tornato e se abbia preso una decisione riguardo al loro futuro. L’ex contabile del Paradiso non le darà delle immediate risposte e le dirà di essere ancora confuso ma nello stesso tempo metterà in difficoltà Matteo. Il Portelli dovrà nascondere il suo fastidio nel trovarsi di fronte al fidanzato della giovane per cui ha cominciato a provare dei forti sentimenti e con cui ha scambiato un bacio. Con Vito di nuovo a casa, potrebbe non avere più alcuna chance di conquistarla.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora soffre per non aver ancora sposato Umberto

Il rapporto tra Flora e Umberto è ancora piuttosto complesso. Nonostante l’assenza di Adelaide, Guarnieri non riesce proprio a concentrarsi sulla sua relazione con la Ravasi e lei comincerà a essere insofferente. La stilista soffrirà moltissimo per non essere ancora riuscita a sposare il Commendatore. Per invogliarlo a farsi avanti e a ufficializzare il loro amore, lo subisserà di battutine, che non sortiranno alcun effetto. Intanto Alfredo rivelerà ad Armando il vero motivo per cui è sempre così stanco e in ritardo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Fiorenza passa all’attacco per conto di Tancredi

Tancredi è senza scrupoli. Dopo aver visto Matilde e Vittorio ancora troppo vicini, il Di Sant’Erasmo ha deciso di dare retta a Umberto e di comprare la Tessuti Colombo, avvalendosi di un prestanome. La scelta della persona a cui rivolgersi è ricaduta sul marito di Fiorenza. Tancredi incontrerà la Gramini e le rivelerà tutti i dettagli del suo piano. La donna, in costante rivalità con Adelaide, accetterà di dargli una mano e si presenterà dai Colombo con una proposta molto allettante.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.