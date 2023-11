Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 7 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 novembre 2023 - Ezio e Gloria annunceranno a tutti di volersi risposare. I Colombo saranno pronti a sugellare la loro ritrovata unione, con delle nuove nozze. I due chiederanno a Vittorio e Matilde di far loro da testimoni. Intanto Matteo domanderà a Maria perché sia diventata così scostante e schiva; quando la ragazza sarà sul punto di cedere e di rivelargli della sua confusione, ecco comparire Vito, di ritorno a sorpresa dall’Australia. Irene incontrerà un affascinante sconosciuto, un certo Leonardo Crespi, che non le sarà per nulla indifferente mentre Alfredo cercherà di organizzare una serata speciale per la fidanzata. Umberto proporrà a Tancredi di scegliere il marito di Fiorenza come prestanome per comprare la Tessuti Colombo. Il Di Sant’Erasmo vorrà incontrare la Gramini per i dettagli mentre Marcello confesserà a Salvatore di sentire la mancanza di Adelaide.... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 novembre 2023 - un inaspettato quanto cruento crimine sconvolgerà - di nuovo - le vite di tutti. Viola sarà sconvolta da quanto successo e attenderà trepidante di sapere cosa succederà alla vittima dell’attentato. Intanto Eugenio scoprirà un dettaglio che gli farà aprire finalmente gli occhi sulla verità mentre Manuela dovrà trovare il coraggio di dire a Niko di avere una nuova frequentazione. Mariella, invece, dopo l’ennesima discussione con Guido, capirà di dover cambiare atteggiamento... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

