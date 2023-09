Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 settembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 settembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 settembre 2023 - Guarnieri, dopo averla vista crollare al Circolo, capirà che la Contessa ha una figlia. Cosa succederà ora? Intanto Agata non si presenterà a lavoro per via di suo padre ma un imprevisto potrebbe ribaltare la situazione. Maria e Matteo si rivedranno per caso ma l’arrivo di Marcello interromperà il loro fugace incontro. Matilde riceve per caso le foto del nuovo Paradiso Market e dopo averle viste, la Frigerio decide di dare dei preziosi consigli al Conti. Matteo si recherà in clinica dalla madre e le racconterà di aver trovato suo fratello ma anche di essersi scontrato con lui. La verità sulla sua storia finalmente emergerà. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 settembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 settembre 2023 - Alberto tornerà alla carica con Diana ma il Palladini dovrà fare i conti con un nuovo rivale. Di chi si tratterà? Chi avrà conquistato il cuore dell’architetto? Intanto Viola continuerà a vivere nell’ansia e sarà molto preoccupata per Damiano, che è convinta sia colluso con la camorra. Rosa invece farà una scoperta che la lascerà senza parole e potrebbe coinvolgere il suo ex mentre Giulia, grazie all’intervento di Niko, riuscirà ad avere qualche soldo extra per la Terrazza. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

