Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 22 settembre 2023: Umberto scopre che Adelaide ha una figlia!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 22 settembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Umberto scoprirà che Adelaide ha una figlia mentre Matteo rivelerà la verità sul suo passato.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 22 settembre 2023, alle ore 16.00, Umberto scoprirà la verità su Adelaide. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Guarnieri, dopo averla vista crollare al Circolo, capirà che la Contessa ha una figlia. Cosa succederà ora? Intanto Agata non si presenterà a lavoro per via di suo padre ma un imprevisto potrebbe ribaltare la situazione. Maria e Matteo si rivedranno per caso ma l’arrivo di Marcello interromperà il loro fugace incontro. Matilde riceve per caso le foto del nuovo Paradiso Market e dopo averle viste, la Frigerio decide di dare dei preziosi consigli al Conti. Matteo si recherà in clinica dalla madre e le racconterà di aver trovato suo fratello ma anche di essersi scontrato con lui. La verità sulla sua storia finalmente emergerà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Umberto scopre che Adelaide ha una figlia

Umberto continua a indagare su Adelaide ma è proprio lei ad avergli fornito l’assist per scoprire tutta la verità. La Contessa è crollata durante un evento del Circolo. Dopo i recenti risvolti con sua figlia – che si è rifiutata di raggiungerla a Milano – la nobildonna non ha retto allo stress e ha finito per essere travolta dagli eventi. Guarnieri ha così capito che sua cognata nasconde un segreto piuttosto scottante e, dopo aver scavato ancora più a fondo, scoprirà di quale mistero si tratta. Nella puntata del 22 settembre 2023, Umberto verrà a conoscenza del fatto che Adelaide ha una figlia e che si tratta di una certa Odile. Cosa accadrà ora?

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Agata non si presenta a lavoro

Ciro ha scoperto che Agata ha cominciato il suo periodo di prova come Venere al Paradiso. Il Puglisi è andato su tutte le furie e a causa di questo, la ragazza deciderà di tirarsi indietro e non si presenterà a lavoro. Ma qualcosa potrebbe ribaltare la situazione e permettere alla sorellina di Maria di continuare il suo percorso. Intanto Maria si imbatterà nuovamente con Matteo ma il loro incontro verrà interrotto da Marcello. Tra i due fratellastri ci sarà un duro scontro.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Si scopre la verità su Matteo

Dopo lo scontro con Marcello, Matteo si recherà in clinica da sua madre. Il ragazzo le racconterà quello che è successo e finalmente emergerà la verità sul suo passato. Intanto a Matilde arriveranno le foto del Paradiso Market e la Frigerio, dopo averle viste, darà dei preziosi consigli a Vittorio. Matilde non vorrà dichiarare mai e poi mai una guerra spietata al Conti, con cui vorrà avere una concorrenza leale e forse anche amichevole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.