Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 22 settembre 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Alberto tornerà alla carica con Diana ma il Palladini dovrà fare i conti con un nuovo rivale. Di chi si tratterà? Chi avrà conquistato il cuore dell’architetto? Intanto Viola continuerà a vivere nell’ansia e sarà molto preoccupata per Damiano, che è convinta sia colluso con la camorra. Rosa invece farà una scoperta che la lascerà senza parole e potrebbe coinvolgere il suo ex mentre Giulia, grazie all’intervento di Niko, riuscirà ad avere qualche soldo extra per la Terrazza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto torna alla carica con Diana ma…

Alberto non ha perso le speranze di poter riconquistare Diana. Ora che Clara è uscita dalla sua vita e che è finalmente libero da “intoppi”, l’avvocato crede di avere le carte giuste per tornare all’attacco. Ma l’architetto potrebbe non essere del suo stesso avviso. Diana ha infatti cominciato a provare una certa simpatia per un altro uomo. Ma chi sarà? Sarà qualcuno che conosciamo bene e che farà infuriare Alberto? Lo scopriremo presto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola in ansia per Damiano

Viola ha il cuore a pezzi. Scoprire che Damiano è colluso con la camorra è stato un duro colpo, soprattutto per il rapporto che si era creato tra loro ed Eugenio. La Bruni continuerà a trattare con grande freddezza il Renda e a volere con tutto il cuore che il ragazzo si liberi del giogo malefico in cui è caduto. Damiano però nasconde un segreto che potrebbe essere scoperto da Rosa. Le Anticipazioni ci rivelano infatti che la donna farà una scoperta che la lascerà senza parole.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia trova una soluzione per la Terrazza

Tra Luca e Giulia è tutto finito e per la Poggi è stato un duro colpo. Dovrà riprendersi il più in fretta possibile, viste le condizioni di salute di Bricca e la necessità di far quadrare i conti alla Terrazza. Franco ha deciso di recuperare in parte l’affitto del suo appartamento e ha imposto alla suocera una più oculata attenzione alle spese. Con l’aiuto di Niko, Giulia riuscirà a ottenere dei soldi extra, per accontentare il genero e far tornare, almeno un po’, il sereno.

