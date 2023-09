Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 settembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 settembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 settembre 2023 - Adelaide non reggerà la tensione. Tormentata dal dolore di non poter ricongiungersi con la figlia, che ha rifiutato di presentarsi a Milano, e pungolata da Umberto, che continua a farle mille domande, la Contessa crollerà durante un evento al Circolo. Intanto Ciro sospetterà che Agata gli stia nascondendo qualcosa e intuirà che la ragazza ha cominciato a lavorare al Paradiso. Il Puglisi scoprirà la verità e andrà su tutte le furie. Salvatore e Alfredo si contenderanno la copertina del nuovo numero del Paradiso Market mentre Vittorio e Roberto cercheranno di mascherare la tensione. Elvira rivelerà a Salvo di vederlo solo ed esclusivamente come un amico. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 settembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 settembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 settembre 2023 - Giulia sarà costretta ad affrontare una nuova e dura realtà. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Poggi soffrirà enormemente per la decisione di Luca. Il De Santis ha scelto di farsi da parte e di non imporle le sue condizioni di salute, soprattutto non ora che la sua amica è già in ansia per la sua Bricca. Intanto Viola continuerà a trattare Damiano con estrema freddezza ma senza sapere la realtà dei fatti e i grandi pericoli che il Renda sta correndo, anche per mettere la sicuro lei. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 settembre 2023.