Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 21 settembre 2023: Adelaide crolla! Non c'è più nulla da fare...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 21 settembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Adelaide perderà il controllo e non reggerà davanti alla tensione. Umberto capirà cosa le sta succedendo?

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda su Rai1 il 21 settembre 2023, alle ore 16.00, ci rivelano che Adelaide non reggerà la tensione. Tormentata dal dolore di non poter ricongiungersi con la figlia, che ha rifiutato di presentarsi a Milano, e pungolata da Umberto, che continua a farle mille domande, la Contessa crollerà durante un evento al Circolo. Intanto Ciro sospetterà che Agata gli stia nascondendo qualcosa e intuirà che la ragazza ha cominciato a lavorare al Paradiso. Il Puglisi scoprirà la verità e andrà su tutte le furie. Salvatore e Alfredo si contenderanno la copertina del nuovo numero del Paradiso Market mentre Vittorio e Roberto cercheranno di mascherare la tensione. Elvira rivelerà a Salvo di vederlo solo ed esclusivamente come un amico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Adelaide crolla!

Umberto sta indagando su Adelaide e non intende fermarsi fino a quando non avrà scoperto la verità che la donna nasconde. La Contessa inizierà a non poterne più delle domande sempre più insistenti del Guarnieri e darà i primi segni di cedimento. Convinta a non lasciarsi abbattere dal dolore – provocato dal rifiuto di Odile di raggiungerla a Milano, per conoscerla meglio – deciderà di distrarsi e si presenterà, a sorpresa, a un evento del Circolo. Le ultime cose capitate e la tensione di dover parlare in pubblico, a cui dovrà imbastire una menzogna, la faranno crollare definitivamente. Marcello dovrà correre in suo soccorso mentre Umberto avrà la certezza che qualcosa di molto scottante sta capitando a sua cognata.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Elvira gela Salvo!

Vittorio e Roberto stanno lanciando una nuova linea maschile e nella prossima copertina del Paradiso Market, ci saranno dei modelli uomini. Salvatore e Alfredo si contenderanno il posto di modello del mese e la loro sarà una sfida all’ultimo scatto. Il Conti e il Landi, nonostante l’atmosfera gioiosa ed entusiasta per questa novità - che potrebbe rilanciare il grande magazzino – non potranno fare a meno di essere preoccupati. Intanto Elvira gelerà nuovamente Salvo, rivelandogli di vederlo ormai solo come un amico.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Ciro scopre la verità su Agata

Le bugie hanno le gambe corte e al signor Puglisi non sfugge mai nulla. Da quando si è presentato a sorpresa al Paradiso, Ciro ha capito che sua figlia gli sta nascondendo qualcosa e ha già intuito di cosa si tratti. Il padre di Maria cercherà la sua secondogenita e la troverà nelle vesti di nuova Venere. Furioso e deluso, le imporrà di tornare immediatamente a casa, prima di perdere completamente la pazienza.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.