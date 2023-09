Un Posto al Sole Anticipazioni 21 settembre 2023: Tra Luca e Giulia è finita!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 settembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Luca prenderà le distanze da Giulia non volendole imporre le sue condizioni di salute. Intanto Viola continuerà a trattare Damiano con freddezza.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 21 settembre 2023, alle ore 20.50, Giulia sarà costretta ad affrontare una nuova e dura realtà. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Poggi soffrirà enormemente per la decisione di Luca. Il De Santis ha scelto di farsi da parte e di non imporle le sue condizioni di salute, soprattutto non ora che la sua amica è già in ansia per la sua Bricca. Intanto Viola continuerà a trattare Damiano con estrema freddezza ma senza sapere la realtà dei fatti e i grandi pericoli che il Renda sta correndo, anche per mettere al sicuro lei.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Tra Luca e Giulia è finita

Luca ha preso la sua decisione e ha scelto di non rivelare a Giulia delle sue condizioni di salute. Il De Santis ha preferito non dirle nulla per via della situazione che si è creata con la povera Bricca. La Poggi è distrutta e non riesce proprio a darsi pace, a causa della malattia della sua cagnolina. Luca non si poteva quindi permettere di darle un'ulteriore preoccupazione. Ma questo equivarrà a un addio. Luca prenderà le distanze e dovrà trovare una scusa per non far capire alla sua amica, cosa gli sta davvero succedendo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola contro Damiano

Viola ha cominciato a indagare su Damiano, dopo averlo visto scambiarsi del denaro con Eduardo. La Bruni si è convinta che il suo amico si sia messo nei guai e anzi, che abbia proprio deciso di schierarsi dalla parte di Sabbiese. Per questo motivo ha cominciato a trattarlo con freddezza, provocando il lui un grande malumore. Il Renda è perfettamente consapevole che la professoressa sta perdendo la stima nei suoi confronti ma non può certo rivelarle di essere d’accordo con Eugenio e di essere diventato un infiltrato nel clan di Eduardo, per riuscire finalmente a stanare il boss.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano sta rischiando grosso

Nonostante quello che crede Viola, Damiano non si è mai realmente schierato con Eduardo. Il Renda ha deciso, in accordo con Eugenio, di far credere al Sabbiese di essere dalla sua parte e di aver voltato le spalle alla giustizia. Ma la realtà è ben diversa e molto più pericolosa. Se infatti il boss scoprisse che il suo vecchio amico sta facendo il doppio gioco potrebbe finire molto male.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.