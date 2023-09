Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 settembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 settembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 settembre 2023 - Marcello sarà sconvolto da una novità sul suo passato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Matteo, il ragazzo misterioso che ha salvato Maria, è il fratello del nostro Barbieri. Il giovane ex barista rimarrà senza parole e chiamerà sua sorella Angela in Australia, per ricostruire con lei le vicende della loro famiglia. Intanto Adelaide cercherà di tenere segreta la storia di Odile. La Contessa non vuole che qualcuno sappia la verità sulla sua maternità ma soprattutto desidererà che non lo venga a sapere soprattutto Umberto. Ciro invece si presenterà al Paradiso e per poco non scoprirà Agata nelle vesti di nuova Venere. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 settembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 settembre 2023 - Roberto si metterà alla ricerca di Tommy, senza avvertire la polizia. Ferri sceglierà di procedere in autonomia mentre Lara non si rassegnerà a dover uscire per sempre dalla vita del manager, da cui sembra ormai ossessionata. Intanto le condizioni di salute della povera Bricca peggioreranno enormemente e Giulia soffrirà moltissimo e Luca, vista la situazione, prenderà una decisione molto difficile. Bice vorrà invece vendicarsi dei tradimenti di Sergio e chiederà a aiuto a Mariella. Finirà però per mettere in pericolo la serenità matrimoniale pure dell’amica. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

