Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 20 settembre 2023: Marcello sconvolto. Matteo è suo fratello!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 20 settembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello scoprirà di avere un fratello segreto mentre Agata rischierà di essere scoperta da suo padre Ciro.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda il 20 settembre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, Marcello sarà sconvolto da una novità sul suo passato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Matteo, il ragazzo misterioso che ha salvato Maria, è il fratello del nostro Barbieri. Il giovane ex barista rimarrà senza parole e chiamerà sua sorella Angela in Australia, per ricostruire con lei le vicende della loro famiglia. Intanto Adelaide cercherà di tenere segreta la storia di Odile. La Contessa non vuole che qualcuno sappia la verità sulla sua maternità ma soprattutto desidererà che non lo venga a sapere soprattutto Umberto. Ciro invece si presenterà al Paradiso e per poco non scoprirà Agata nelle vesti di nuova Venere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Marcello scopre di avere un fratello segreto

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8, in onda il 20 settembre 2023, Marcello verrà travolto da una scoperta sconvolgente sul suo passato. Matteo, il misterioso ragazzo che lo sta cercando da tempo, gli confesserà di essere suo fratello. Il Barbieri sgranerà gli occhi per la sorpresa e per capire meglio cosa sia successo nella sua vita e nella sua famiglia, chiamerà Angela. I due tenteranno di ricostruire i fatti. Marcello si confiderà anche con Armando, al quale rivelerà di essere sì scosso ma anche curioso di saperne di più.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Adelaide protegge i suoi segreti

Umberto sta indagando su Adelaide e alla Contessa non sfuggiranno le domande sempre più insistenti che il Guarnieri sta facendo a lei e alle persone che le stanno accanto. La nobildonna continuerà a sviare i suoi interrogatori e vorrà assolutamente tenere segreta la storia di Odile. Nessuno, soprattutto Umberto, dovrà sapere che lei ha avuto una figlia e che la ragazza è ancora viva. Sia Marcello che Matilde, unici al corrente dei fatti, le prometteranno di tenere la bocca chiusa.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Agata in pericolo!

Maria è riuscita a convincere sua sorella a cominciare la prova come Venere e a non farsi paralizzare dalle decisioni del padre. Le sorelle Puglisi hanno promesso di non dire nulla al loro papà e anche Irene e le altre manterranno il segreto. Ma Ciro rischierà di scoprirle. Si presenterà infatti a sorpresa al Paradiso e per poco non vedrà la sua bambina nelle vesti di commessa. Sino a quando Agata e Maria riusciranno a tenere nascosta questa novità?

