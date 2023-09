Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 settembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 settembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 settembre 2023 - Umberto comincerà a fare domande su Adelaide e su cosa la turbi negli ultimi giorni. Il Commendatore vorrà scoprire cosa nasconde la Contessa, che pare essere ancora un chiodo fisso nella sua mentre. Intanto Agata non è molto convinta di voler iniziare la prova come Venere. Tutta colpa di suo padre, che non vuole che la figlia si metta così tanto in mostra. Salvatore invece non sarà per nulla felice del lavoro svolto da Ciro ma Armando lo spingerà a lasciare al Puglisi del tempo per ambientarsi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 settembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 settembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 settembre 2023 - Roberto e Marina saranno pronti a occuparsi insieme di Tommaso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due, dopo essersi riappacificati, decideranno di crescere il bambino come una famiglia unita. Ovviamente questo metterà Lara in una posizione molto complicata e la Martinelli sarà costretta a prendere delle decisioni, che complicheranno moltissimo la situazione. Intanto Mariella e Guido vorranno frequentare meno Bice e Sergio ma saranno comunque coinvolti nell’ennesima sceneggiata creata dai due. Micaela convincerà Manuela a lasciare lo studio almeno per una sera ma tra le gemelle potrebbe scattare molto presto la competizione. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 settembre 2023.