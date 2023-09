Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 19 settembre 2023: Umberto indaga. Scoprirà i segreti di Adelaide?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 19 settembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Umberto cercherà di scoprire cosa turbi Adelaide mentre Agata, la sorella di Maria, non sarà convinta di cominciare la prova per diventare la nuova Venere.

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 8, in onda su Rai1 il 19 settembre 2023, alle ore 16.00, ci rivelano che Umberto comincerà a fare domande su Adelaide e su cosa la turbi negli ultimi giorni. Il Commendatore vorrà scoprire cosa nasconde la Contessa, che pare essere ancora un chiodo fisso nella sua mentre. Intanto Agata non è molto convinta di voler iniziare la prova come Venere. Tutta colpa di suo padre, che non vuole che la figlia si metta così tanto in mostra. Salvatore invece non sarà per nulla felice del lavoro svolto da Ciro ma Armando lo spingerà a lasciare al Puglisi del tempo per ambientarsi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Umberto indaga su Adelaide

Marcello deve consolare Adelaide dopo che la Contessa ha scoperto che sua figlia Odile non la raggiungerà a Milano. La Di Sant’Erasmo è molto delusa da questa infelice notizia ed è costretta a rimandare tutti i suoi piani, per costruire un rapporto con la sua bambina, che per anni ha creduto morta. La tristezza di Adelaide verrà notata da Umberto. È da tempo che il Commendatore tiene d’occhio sua cognata anzi forse non ha mai smesso di occuparsi dei suoi affari privati. Anche questa volta cercherà di capire cosa stia succedendo alla zia dei suoi figli e sarà più che convinto che la donna stia nascondendo dei segreti molto importanti sulla sua vita. D’altronde il Guarnieri è la persona che meglio conosce la nobildonna e sa capire, più di qualunque altro, se qualcosa la stia o meno turbando. Umberto comincerà a fare domande su di lei e la cosa infastidirà enormemente Flora, piuttosto gelosa del rapporto tra il suo compagno e la donna che per anni ha amato.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Agata non vuole diventare la nuova Venere

Lucia Giorgi ha dato inaspettatamente le dimissioni e ora Irene deve trovare un’altra Venere. Maria ha proposto sua sorella Agata ma la ragazza non sembra per nulla convinta di cominciare la prova come commessa. A condizionare le sue scelte c’è Ciro, suo padre. Il Puglisi è stato molto chiaro; non vuole che sua figlia lavori come Venere del Paradiso, per evitare che la sua bambina si metta troppo in mostra. Maria saprà convincere il padre a lasciare che la sorellina cominci una nuova avventura?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Salvatore deluso da Ciro

Ciro ha cominciato a lavorare in Caffetteria da Salvo. Sebbene abbia dato una grossa mano durante l’inaugurazione, il Puglisi non sembra del tutto a suo agio in veste di barista. Questa cosa infastidirà Salvatore, che penserà di allontanarlo. Armando chiederà al suo amico di lasciare a Ciro ancora del tempo per ambientarsi e per imparare il mestiere. L’Amato gli darà retta ma finirà per pentirsene?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.