Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 settembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che la decisione di Roberto e Marina di crescere insieme Tommaso, porterà Lara a prendere delle decisioni molto pericolose per tutti.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 19 settembre 2023, alle ore 20.50, Roberto e Marina saranno pronti a occuparsi insieme di Tommaso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due, dopo essersi riappacificati, decideranno di crescere il bambino come una famiglia unita. Ovviamente questo metterà Lara in una posizione molto complicata e la Martinelli sarà costretta a prendere delle decisioni, che complicheranno moltissimo la situazione. Intanto Mariella e Guido vorranno frequentare meno Bice e Sergio ma saranno comunque coinvolti nell’ennesima sceneggiata creata dai due. Micaela convincerà Manuela a lasciare lo studio almeno per una sera ma tra le gemelle potrebbe scattare molto presto la competizione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto vogliono crescere Tommaso insieme

Marina e Roberto sono di nuovo insieme ma soprattutto hanno deciso di schierarsi contro Lara. Ora che molte cose sono state chiarite, i coniugi sono pronti a farsi carico di una grande novità. Vorranno infatti crescere Tommaso come fosse loro figlio e dargli tutto l’amore di una famiglia, finalmente riunita. Lara non accetterà ovviamente questa scomoda novità e tenterà di tirarsi fuori da guai. La Martinelli rischierà grosso e finirà purtroppo per lei, per compiere delle azioni scellerate, che potrebbero condannarla definitivamente.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella travolti da Bice e Sergio… ancora una volta

Dopo il duro scontro avuto con Massaro, Guido e Mariella hanno deciso di allontanarsi dai loro amici e di smettere di frequentarli così tanto assiduamente. Ma nonostante le buone intenzioni, atte a non finire in nuovi guai e fraintendimenti, i Del Bue saranno nuovamente coinvolti in una sceneggiata creata da Sergio e sua moglie. Riusciranno a uscirne illesi?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela vince le resistenze di Manuela

Micaela sta cercando di convincere sua sorella a lasciare stare, almeno per qualche ora, lo studio. La ragazza riuscirà nel suo intento e la sua gemella si godrà almeno una sera di libertà. Ma attenzione a come evolverà la situazione tra le Cirillo. Costabile sembra aver fatto breccia in entrambe e tra le gemelline potrebbe scatenarsi una guerra per lo stesso uomo, come successo in passato con Niko.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.