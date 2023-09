Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 settembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 settembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 settembre 2023 - la famiglia di Maria fa i conti con la nuova vita a Milano, molto diversa da quella sino a ora vissuta in Sicilia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i Puglisi faranno di tutto per trovare la loro dimensione e Ciro si preparerà al suo primo giorno di lavoro in Caffetteria. Intanto Marcello consolerà Adelaide per il mancato arrivo della figlia Odile mentre Matteo, il misterioso nuovo arrivato, cercherà ancora il Barbieri. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 settembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 settembre 2023 - Roberto riuscirà a riconciliarsi con Marina. Di nuovo insieme a sua moglie, Ferri giurerà di mettere le cose a posto, a partire da Lara. I coniugi affronteranno la Martinelli che, intanto, comincerà a pensare a un modo per non finire completamente nei guai. Micaela comincerà a provare una certa attrazione per Costabile mentre Otello sarà in ansia per la sua “bambina”. Guido prenderà di petto Massaro e la loro discussione sarà molto accesa. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

