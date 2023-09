Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 18 settembre 2023: Marcello consola Adelaide!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 18 settembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello consolerà Adelaide, delusa di non poter riabbracciare sua figlia Odile.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8, eccezionalmente in onda alle 15.35 su Rai1, la famiglia di Maria fa i conti con la nuova vita a Milano, molto diversa da quella sino a ora vissuta in Sicilia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i Puglisi faranno di tutto per trovare la loro dimensione e Ciro si preparerà al suo primo giorno di lavoro in Caffetteria. Intanto Marcello consolerà Adelaide per il mancato arrivo della figlia Odile mentre Matteo, il misterioso nuovo arrivato, cercherà ancora il Barbieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Nuova vita per i Puglisi

La famiglia di Maria è arrivata a Milano. Tutti i suoi componenti si sono accorti che la vita nella grande città, non è facile e anzi troveranno grandi difficoltà nell’abituarsi a un posto che non è la loro Sicilia. Piano piano però le cose cominceranno ad andare meglio. Ciro, dopo aver dato un grande aiuto a Salvo durante l’inaugurazione della sua Caffetteria, ha ottenuto un posto fisso nel caffè dell’Amato e si preparerà al suo primo giorno di lavoro. Per Concetta e Agata invece ci saranno presto altre importanti novità.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Marcello consola Adelaide

Adelaide è molto delusa per il mancato arrivo di Odile, sua figlia. La ragazza le ha comunicato di non poterla raggiungere a Milano e per la Contessa è stato un duro colpo. Avrebbe tanto voluto poter stare con lei e recuperare il tempo perduto ma le cose non sono andate come sperava. A Marcello toccherà il compito di consolarla. Il giovane è l’unico, insieme a Matilde, a sapere della giovane figlia perduta della Di Sant’Erasmo e sarà felice di stare accanto alla sua amata. Intanto il misterioso ragazzo alla ricerca di Marcello – il cui nome è Matteo – continuerà a cercare il nostro ex barista.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Per Irene tutto da rifare!

Con l’arrivo di Delia, in prova come Venere, Irene sembrava aver risolto il problema della ricerca di una nuova Venere. Purtroppo però la capocommessa dovrà rifare tutto da capo. Lucia Giorgi, una delle nuove reclute, darà improvvisamente le dimissioni e lascerà la Cipriani nel panico. Vi anticipiamo che Maria interverrà immediatamente, offrendo alla sua collega una soluzione, che potrebbe far rientrare l’emergenza.

