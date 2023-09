Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 settembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 settembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 settembre 2023 - la famiglia di Maria comincerà ad ambientarsi a Milano. Ciro Puglisi darà una mano alla Caffetteria in vista dell’inaugurazione mentre Concetta e Agata entreranno per la prima volta al Paradiso e ne rimarranno incantate. Maria intanto confesserà a Clara e a Irene di avere problemi con Vito e di essere in crisi mentre Adelaide, molto in ansia per l’arrivo di Odile, troverà il coraggio di rivelare a Matilde di avere una figlia, che credeva morta. Salvo pensa di aver trovato la strategia giusta per riconquistare Elvira... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 settembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 settembre 2023 - Roberto avrà in mente solo una cosa. Il Ferri, preso da uno scrupolo inaspettato, vorrà fare l’esame del DNA, per scoprire se Tommy è realmente suo figlio. Ovviamente tutto questo farà tremare Lara, che comincerà a sentirsi spacciata. Silvia invece darà a Nunzio una notizia che potrebbe metterlo in difficoltà con Michele mentre Massaro tornerà alla carica con Guido e cercherà la sua complicità. Stavolta però qualcuno non gli lascerà campo libero... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

