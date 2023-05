Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 maggio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 maggio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 maggio 2023 - Marcello tornerà a Milano. Il ragazzo ha trovato la Contessa e ha scoperto il suo segreto, ma chiarirà immediatamente di avere intenzione di custodire il suo mistero, sino a quando lei stessa non deciderà di rivelarlo. Intanto Maria verrà a a sapere dei problemi di Vito in Australia e dovrà decidere che cosa fare per il loro futuro. Vittorio invece augurerà buona fortuna a Matilde per l'inaugurazione della Galleria Moda Milano. Tancredi li vedrà insieme e andrà su tutte le furie. Nel frattempo Marco, dopo aver scoperto la verità su Roberto, lo accuserà di essere un traditore e minaccerà di dire tutto a Gemma. La Zanatta, a sorpresa si presenterà a Villa Guarnieri e gli rivelerà una mezza verità sulla sua gravidanza... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 1° al 5 maggio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 maggio 2023 - Marina sarà furiosa. Roberto e Lara partiranno insieme per portare Tommaso a fare delle visite specialistiche. La Giordano rimarrà da sola a Napoli, furente. Intanto Clara prenderà la decisione definitiva di lasciare Alberto. Il Palladini potrebbe però avere una reazione sconsiderata. Otello, desideroso di non rimanere solo con i suoi pensieri, invece comincerà a frequentare sempre più spesso il Caffè Vulcano, ma finirà per diventare una presenza un po' troppo ingombrante... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 5 maggio 2023.