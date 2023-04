Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 aprile 2023 - Matilde continuerà a indagare sull'incendio soprattutto dopo aver cominciato ad avere alcuni dubbi su suo marito. A darle una mano ci sarà Vittorio ma anche il maggiordomo della sua vecchia casa, con cui la Frigerio – dopo tanto cercare – riuscirà a parlare. L'uomo le darà finalmente delle risposte ma le dirà la verità? Intanto Roberto indagherà sulla natura del rapporto tra Gemma e Marco e sarà convinto che tra i due, sempre più vicini, ci sia ancora qualcosa. Alfredo ha rotto con Irene e non intende perdonarla a meno che lei non gli chieda scusa. Clara informerà la Cipriani della decisione ferrea del ragazzo mentre Armando tornerà da Londra, dove ha passato alcuni giorni con Agnese. Marcello e Ludovica invece saranno in ansia per Adelaide che non ha dato più sue notizie. Flora nel frattempo scoprirà che Umberto le ha mentito riguardo le sue ricerche sulla Contessa. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 aprile 2023 - Mariella si metterà a indagare su Guido. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che l'Altieri sarà sempre più convinta che suo marito le stia nascondendo qualcosa e per vederci chiaro, deciderà di mettere la mani sul suo cellulare. Intanto Giulia consolerà Clara e la spingerà a non tornare indietro nella sua decisione di lasciare Alberto e di allontanarlo dalla sua vita. Il Palladini, furioso per quanto successo, farà una sfuriata tremenda contro chi riterrà il vero responsabile della fine della sua relazione con la Curcio. Roberto invece scoprirà che Tommaso sta davvero male e sarà pronto ad aiutare Lara. Le sue attenzioni verso la Martinelli scateneranno ancora una volta la gelosia di Marina. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

