Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 24 al 28 aprile 2023: Marco confessa di amare Gemma

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 24 al 28 aprile 2023. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 24 al 28 aprile 2023 alle ore 16.05 su Rai1. Negli episodi che vedremo in onda nella settimana, Matilde continuerà a indagare sull'incendio, ora convinta che Tancredi sia coinvolto. La Frigerio verrà aiutata da Vittorio, pronto a scoprire la verità a tutti i costi. Alfredo non vorrà perdonare Irene e si avvicinerà sempre più a Clara, reduce da un infortunio. Flora, scoperto che Umberto le ha mentito e che si è messo alla ricerca di Adelaide, gli imporrà un ultimatum. Il Commentatore dovrà scegliere tra lei e la Contessa, una volta per tutte. Tra Marcello e Ludovica scoppierà la passione ma il Barbieri, fermamente convinto di dover trovare la Di Sant'Erasmo, lascerà la Brancia e volerà a Ginevra mentre Agnese, dopo aver comunicato ad Armando di voler rimanere a Londra, tornerà a sorpresa a Milano. Ma ecco le Trame della Soap, nel dettaglio:

Puntata in onda Lunedì 24 aprile 2023

Matilde non molla e intende andare continuare a indagare sull'incendio del mobilificio di famiglia. La donna ha cominciato a sospettare che Tancredi sia coinvolto e chiede a Vittorio di aiutarla a scoprirlo. Dopo lunghe ricerche, la Frigerio riesce finalmente a trovare e a incontrare il maggiordomo della loro vecchia casa. Lui è il solo che può fugare ogni suo dubbio. Intanto Roberto capisce che tra Gemma e Marco c'è ancora un forte sentimento ma vuole capire se si tratti ancora di amore o meno. Alfredo, dopo aver rotto con Irene, fa sapere a tutti di non avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi a meno che la Cipriani non gli chieda scusa. Clara avverte l'amica delle intenzioni del Perico e del fatto che il ragazzo sembra molto serio. Marcello e Ludovica sono preoccupati. Adelaide non dà sue notizie da giorni e questo non sembra essere un buon segno. Flora scopre che Umberto non è stato sincero e che le ha nascosto di voler trovare la Contessa. Armando invece torna da Londra, dove ha passato alcuni giorni in compagnia di Agnese.

Puntata in onda Martedì 25 aprile 2023

Per il 25 aprile, Vittorio ha organizzato un'iniziativa di beneficenza al Paradiso. Questo stesso giorno, Clara è impegnata in una gara ciclista, che però non va come sperato. La ragazza torna a casa con una brutta sorpresa. Tra Elvira e Salvatore le cose hanno preso una strana piega ma la Venere finge di vedere l'Amato solo come un amico e nulla più. Roberto invece capisce che Gemma e Marco si sono riavvicinati e che il loro rapporto è sempre più complice. Flora impone a Umberto un ultimatum. Il Guarnieri deve decidere, una volta per tutte, tra lei e Adelaide. La Ravasi non accetta tentennamenti. Vittorio vede Tancredi discutere animosamente con il maggiordomo contattato da Matilde e si convince sempre di più che il Di Sant'Erasmo sia colpevole dell'incendio al mobilificio.

Puntata in onda Mercoledì 26 aprile 2023

Alfredo si offre di aiutare Clara a riprendersi dall'incidente avvenuto durante la gara ciclista mentre Irene scopre che il Perico non solo è furioso con lei ma vuole proprio evitarla. Marcello, preoccupato per Adelaide, prende una decisione che mai avrebbe considerato. Il ragazzo chiede aiuto a Umberto per ritrovare la Contessa e spera che Ludovica accetti di accompagnarlo a Ginevra. Dopo il ritorno di Armando a Milano, Salvatore scopre che Agnese vorrebbe restare a Londra mentre Roberto concede a Marco di accompagnare Gemma in clinica, per una visita medica. Il momento passato insieme rafforzerà il legame tra i due. Marco è costretto ad ammettere a Matilde di sentirsi molto vicino alla sua ex.

Puntata in onda Giovedì 27 aprile 2023

Armando non sa se accontentare Agnese e trasferirsi pure lui a Londra oppure rimanere a Milano. Marco ha ormai capito di provare qualcosa per Gemma ma non vuole rivelarle nulla mentre Vittorio è deciso a scoprire la verità su Tancredi e sul suo coinvolgimento nell'incendio del mobilificio della famiglia Frigerio. Ludovica vuole accompagnare Marcello a Ginevra e tra i due succede qualcosa di inaspettato mentre tra Clara e Alfredo cresce sempre più la complicità. Tutto questo a scapito di Irene, che il Perico tratta con molta freddezza.

Puntata in onda Venerdì 28 aprile 2023

Dopo quanto successo tra loro, Marcello decide di partire da solo e lascia un biglietto alla Brancia. Purtroppo per loro, Ferdinando scopre cosa è accaduto tra il Barbieri e la sua fidanzata. Intanto Ezio comincia ad avere nostalgia di Gloria, dopo l'arrivo del regalo di nozze per Gemma da parte della Moreau. Vittorio ha la conferma che Tancredi sia coinvolto nell'incendio dopo un difficile incontro mentre Marco, spinto da Matilde, confessa di amare Gemma. Agnese torna a sorpresa a Milano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.