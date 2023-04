Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 aprile 2023

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate di Oggi 26 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 aprile 2023 - Marcello dovrà chiedere aiuto per trovare Adelaide. Il Barbieri, molto preoccupato per la Contessa – che non dà notizie di sé da giorni – sarà costretto a rivolgersi a Umberto. Il barista si convincerà che solo con il sostegno del Barbieri, sarà in grado di rintracciare la Di Sant'Erasmo a Ginevra. Il ragazzo vorrà anche che Ludovica lo accompagni nel suo viaggio. Intanto, Salvo verrà a sapere che sua madre Agnese è decisa a rimanere a Londra per sempre, mentre Roberto permetterà a Marco di accompagnare Gemma a una visita medica, che finirà per avvicinare i due ancora di più. Infatti, dopo questa esperienza, il giovane giornalista non potrà più negare di sentirsi di nuovo molto legato alla Zanatta. Alfredo, invece, si offrirà di dare una mano a Clara, dopo il suo incidente mentre Irene si renderà conto che il Perico vuole in tutti i modi evitarla... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 aprile 2023 - Angela non riuscirà a perdonare Franco per il suo comportamento. La Poggi sarà sempre più delusa dal suo compagno che, in crisi per il lavoro, sta scaricando tutto il suo nervosismo su di lei e sulla loro famiglia. I due vivranno dei momenti di profonda crisi, che sembrerà sempre più nera. Intanto, Alberto, dopo la sfuriata al Caffè Vulcano, avrà un violenta discussione con Niko, mentre Mariella tenterà ancora di entrare nel cellulare di Guido, ma non riuscirà a scoprire il pin per sbloccarlo. In suo aiuto correrà Bice... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

