Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 aprile 2023: Marcello è costretto a farlo. Deve chiedere aiuto a Umberto!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello sarà costretto a chiedere aiuto a Umberto per ritrovare Adelaide mentre Marco capirà di essere ancora molto legato a Gemma.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 26 aprile 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Marcello dovrà chiedere aiuto per trovare Adelaide. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Barbieri, molto preoccupato per la Contessa – che non dà notizie di sé da giorni – sarà costretto a rivolgersi a Umberto. Il barista si convincerà che solo con il sostegno del Guarnieri, sarà in grado di rintracciare la Di Sant'Erasmo a Ginevra. Il ragazzo vorrà anche che Ludovica lo accompagni nel suo viaggio. Salvo verrà invece a sapere che sua madre Agnese è decisa a rimanere a Londra per sempre mentre Roberto permetterà a Marco di accompagnare Gemma a una visita medica, che finirà per avvicinare i due ancora di più. Infatti, dopo questa esperienza, il giovane giornalista non potrà più negare di sentirsi di nuovo molto legato alla Zanatta. Alfredo si offrirà di dare una mano a Clara, dopo il suo incidente mentre Irene si renderà conto che il Perico vuole in tutti i modi evitarla.

Marcello costretto a chiedere aiuto a Umberto: Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 26 aprile 2023

Sono giorni che Adelaide ha fatto perdere le sue tracce e non dà più alcuna notizia di sé. Marcello e Ludovica sono molto preoccupati e temono che le possa essere successo qualcosa. Il Barbieri si convincerà che l'unico modo per rintracciarla sia chiedere aiuto a Umberto. Il barista, desideroso di ritrovare la Di Sant'Erasmo e di correre da lei, scenderà a compromessi e si rivolgerà al Commendatore che, grazie alle sue ricerche, saprà dargli le informazioni che cerca. Marcello, ora finalmente al corrente degli spostamenti di Adelaide, vorrà partire per Ginevra e spererà che Ludovica possa accompagnarlo. Cosa farà la Brancia? Intanto Flora proseguirà con il suo ultimatum. Umberto dovrà fare presto la sua scelta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvo scopre che Agnese non vuole tornare a Milano

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 aprile 2023, Salvo scoprirà con un certo stupore le intenzioni di sua madre. Il ragazzo verrà a sapere che Agnese non intende tornare a Milano e che vorrebbe invece rimanere a vivere a Londra, accanto a Tina. Questa decisione sconvolgerà pure Armando, che dovrà scegliere se raggiungere la sua amata o rimanere a lavorare al fianco di Vittorio. Intanto Alfredo farà di tutto per aiutare Clara a riprendersi dopo il suo incidente in gara. Il Perico prometterà alla ragazza di starle accanto mentre continuerà a trattare con freddezza Irene, che eviterà in ogni modo possibile.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco sempre più legato a Gemma

Roberto è ormai certo che tra Marco e Gemma ci sia un forte sentimento, ben diverso dall'amicizia. Convinto che la sua amica possa esserne felice, il Landi permetterà al Di Sant'Erasmo di accompagnare la Zanatta alla visita medica in programma. Il giornalista gliene sarà profondamente grato e dopo questa esperienza capirà di essere ancora profondamente legato alla Venere. Tornato a casa, lo confesserà a Matilde, che lo spingerà a fare chiarezza suoi suoi sentimenti.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.