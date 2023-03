Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 marzo 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 marzo 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 marzo 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 marzo 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 marzo 2023 - Vittorio dovrà affrontare un altro grave problema per il suo Paradiso e Maria si sentirà in colpa. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la collezione degli abiti da sposa, disegnata dalla Puglisi non avrà il successo sperato. La sarta sarà molto delusa e si rammaricherà di non aver reso felice il Conti. Intanto Gloria annuncerà di voler partire per gli Stati Uniti in settimana mentre Ludovica informerà Marcello di sapere della sua relazione con Adelaide. Il Barbieri la prenderà malissimo e accuserà la Contessa di essere stata incauta e poco discreta. Intanto Matilde e Tancredi continueranno con i loro progetti. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 marzo 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 marzo 2023 - per Marina e Samuel saranno momenti molto difficili. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Giordano dovrà affrontare i sensi di colpa per l'incidente in cui è stata coinvolta Irene. Sia Filippo che Serena cominceranno a pensare che la manager non abbia più il controllo della situazione e che sia completamente distratta dalla gelosia nei confronti di Lara. Il Piccirillo invece dovrà fare fronte all'insistenza di Micaela, tornata alla carica. Le pressioni della Cirillo finiranno per spingere l'aiuto chef a fare una confessione inaspettata a Nunzio e a scatenare alcuni sospetti in Mariella. Intanto Manuela non riuscirà a godersi la felicità per aver superato il suo primo esame, a causa dei suoi tormenti sentimentali. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

