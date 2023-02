Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 febbraio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 febbraio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 febbraio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 febbraio 2023 - vedremo Ezio molto confuso. Quanto accaduto con la sua ex era del tutto imprevedibile e per il Colombo sarà difficile comportarsi come se nulla fosse. Da parte sua la Moreau cercherà di spingere il suo ex marito a fare chiarezza sui suoi sentimenti e a darle delle risposte concrete. Teresio, imbarazzato, cercherà l'aiuto di Vittorio, a cui racconterà i suoi tormenti. Intanto la mancata cena al buio che avrebbe visto Alfredo e Clara protagonisti, ha scosso la Boscolo. Gemma spingerà l'amica a tentare un approccio più deciso con il Perico ma lui tenterà ancora di conquistare Irene. Umberto e Ferdinando troveranno un modo per liberarsi di Marcello. I due si convinceranno che Mattia Costa possa fare a caso loro. Roberto scoprirà che Carlos potrebbe nascondere qualcosa, Elvira invece farà di tutto per prendere la patente. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 febbraio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 febbraio 2023 - vedremo i sogni di Marina e Roberto andare in frantumi. Il matrimonio tra i due, così lungamente desiderato, verrà guastato da un imprevisto inatteso o meglio da un ritorno sgradito. Lara arriverà a Napoli insieme a suo figlio e rovinerà le nozze dei Ferri. La sua presenza e il suo presentarsi in Comune, lascerà tutti senza parole. Intanto Silvia sarà ancora molto preoccupata per Il Vulcano. I clienti continueranno a diminuire e le spese di gestione diventeranno insostenibili. Un aiuto inaspettato potrebbe però aiutarla a risollevarsi, almeno per un poco. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

