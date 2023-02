Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 20 al 24 febbraio 2023: Marcello distrutto dalla vendetta di Umberto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 20 al 24 febbraio 2023.

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 20 al 24 febbraio 2023 alle ore 16.05 su Rai1.

Puntata in onda Lunedì 20 febbraio 2023

Gloria ed Ezio hanno passato la notte insieme e ora sono entrambi in difficoltà. Non sanno come comportarsi l'uno con l'altra e con Veronica. La Moreau vorrebbe però che le cose si sbloccassero e che il suo ex compagno prendesse una decisione. Il Colombo è però piuttosto confuso e cerca aiuto in Vittorio, al quale racconta tutto quello che è successo. Intanto la cena al buio, che avrebbe visto protagonisti Alfredo e Clara, non è andata come doveva andare. La Boscolo è delusa e Gemma la sprona a fare qualcosa con il Perico, di cui si è invaghita. Ma il ragazzo purtroppo per lei, sembra essere ossessionato da Irene e le chiede nuovamente una mano per conquistarla. Intanto Elvira è decisa a prendere la patente mentre Roberto scopre che Mario conosce qualche dettaglio piccante e preoccupante su Carlos. Il Landi, preoccupato per Gemma, si fa raccontare tutto. Ferdinando e Umberto, decisi a ostacolare a tutti i costi Marcello, chiedono aiuto a Mattia Costa, il fioraio ex galeotto, amico del Barbieri.

Puntata in onda Martedì 21 febbraio 2023

I dubbi di Ezio continuano a tormentarlo e Gloria non gli rende le cose facili. La Moreau, sicura dei suoi sentimenti, vorrebbe che l'ex compagno prendesse una decisione una volta per tutte. Infastidita dal suo tergiversare, si sfoga con Armando. Intanto Roberto, scoperte alcune informazioni fastidiose e preoccupanti su Carlos, mette in guardia Gemma. La Zanatta decide però di non dargli ascolto e di trascorrere ancora una volta una serata con lui. Il desiderio di Umberto di liberarsi di Marcello si fa sempre più forte dopo aver visto quanto sta crescendo la sintonia tra Marcello e Adelaide. Il Guarnieri ha però trovato un modo per incastrare e distruggere Barbieri. Metterà il suo amico Mattia in difficoltà e costringerà il suo nuovo giovane rivale a fare marcia indietro.

Puntata in onda Mercoledì 22 febbraio 2023

La serata passata con Carlos ha messo Gemma in allarme. La ragazza comincia a dare peso alle parole di Roberto e confida al Landi di avere paura di aver mal riposto la sua fiducia. Gloria invece è stanca di dover aspettare e decide di agire per conto suo. La Moreau pensa di rivelare lei stessa la verità a Veronica ma poi, arrivata a casa Colombo, cambia idea. Marcello rincuora Adelaide che il suo burrascoso passato non lo infastidirà. Mattia è un amico fedele e non lo tradirà. Peccato però che Umberto sia alle sue spalle e non veda l'ora che il fioraio gli offra un assist per intervenire e costringerlo a pugnalare alle spalle il Barbieri. Armando si diverte nel guardare Alfredo provare, goffamente, a conquistare Irene mentre Maria ultima i suoi bozzetti ma non trova ancora il momento adatto per mostrarli a Vittorio. Il Conti è fin troppo impegnato in questo momento e avrà ancora un bel po' da fare, visto che un'affascinante giornalista, che si chiama Diletta D'Ambrosio, vorrà a tutti i costi intervistarlo.

Puntata in onda Giovedì 23 febbraio 2023

Marcello scopre che il suo amico Mattia Costa è coinvolto nel furto avvenuto al Circolo. Il ragazzo è molto scosso e quanto intuisce che dietro le malefatte di Mattia c'è lo zampino di Umberto, va su tutte le furie. Vittorio riconosce in Diletta una sua vecchia conoscenza. La ragazza gli confessa di averlo voluto rivedere e gli ricorda di quanto insieme lavorano per un'agenzia pubblicitaria. Intanto Salvatore cerca di fare un passo indietro con Elvira. Dopo aver compreso che la sua amica c'è rimasta molto male per il suo rifiuto di seguire con lei delle lezioni di ballo, decide di farsi perdonare ma cercando sempre di non illuderla. Carlos invece deve rompere con Gemma mentre Ezio comincia a riflettere su quanto successo con Gloria.

Puntata in onda Venerdì 24 febbraio 2023

Marcello vuole aiutare a tutti i costi Mattia e decide di rinunciare a qualcosa per cui ha lottato tantissimo: il Circolo. Adelaide ne rimane colpita e nel complimentarsi con il Barbieri, finisce per ricadere in un vortice che aveva giurato di tenere ben lontano da lei. Intanto Matilde scopre che Vittorio ha un appuntamento con Diletta e non riesce a nascondere la sua gelosia. Il Conti assume Palma per curare la Rubrica della Posta del Cuore de Il Paradiso Market mentre Gloria vuole lasciare Milano per qualche settimana, in modo da schiarirsi le idee. Ezio lo viene a sapere e sconvolge tutti facendo qualcosa che non ci sarebbe mai immaginato potesse fare.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.