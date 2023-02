Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 febbraio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 febbraio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 7 febbraio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 febbraio 2023 - il destino di Marcello sarà appeso a un filo. Il ragazzo ha deciso di accettare la proposta di Adelaide e ha presentato la sua candidatura come socio del Circolo. A questa notizia Umberto e Tancredi sbiancheranno e cominceranno a organizzare un piano per fermare e gambizzare il Barbieri. Ma il futuro del buon ex barista non sarà deciso né dal Guarnieri né dal di Sant'Erasmo. Toccherà a Ludovica scegliere se accettare o meno il suo ex nel suo esclusivo club. Marcello dovrà rimboccarsi le maniche per non fare brutta figura. Intanto, Gloria ed Ezio cercheranno il personale per la loro nuova ditta, ma rischieranno di inimicarsi il Commendatore. Vittorio, invece, continuerà a tenersi a distanza da Matilde e a non trovare l'ispirazione per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 febbraio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 febbraio 2023 - Niko, dopo aver passato una serata molto intima con Manuela, deciderà di allontanarsi da lei. Il giovane si sentirà profondamente in colpa nei confronti di Susanna e deciderà di allontanare la Cirillo. Per la ragazza sarà un brutto colpo. Intanto, Silvia, ormai ossessionata dalle critiche sul web e dalla cattiva pubblicità che queste fanno al suo ristorante, non saprà più cosa fare. La Graziani dovrà trovare al più presto il modo per salvare il Vulcano dalla rovina... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

