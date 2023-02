Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 febbraio 2023: Il destino di Marcello è nelle mani di Ludovica

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 7 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello scoprirà che sarà Ludovica a decidere se accettare o meno la sua candidatura al Circolo.

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 febbraio 2023 alle ore 16.05 su Rai1, ci rivelano che il destino di Marcello sarà appeso a un filo. Il ragazzo ha deciso di accettare la proposta di Adelaide e ha presentato la sua candidatura come socio del Circolo. A questa notizia Umberto e Tancredi sbiancheranno e cominceranno a organizzare un piano per fermare e gambizzare il Barbieri. Ma il futuro del buon ex barista non sarà deciso né dal Guarnieri né dal Di Sant'Erasmo. Toccherà a Ludovica scegliere se accettare o meno il suo ex nel suo esclusivo club. Marcello dovrà rimboccarsi le maniche per non fare brutta figura. Intanto Gloria ed Ezio cercheranno il personale per la loro nuova ditta ma rischieranno di inimicarsi il Commendatore. Vittorio invece continuerà a tenersi a distanza da Matilde e a non trovare l'ispirazione per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso.

Il destino di Marcello è nelle mani di Ludovica: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 7 febbraio 2023

Adelaide ha proposto a Marcello di diventare socio del Circolo. Dopo averci riflettuto attentamente, il Barbieri ha deciso di accettare questa sfida ed è pronto ad accontentare la sua contessa. Il ragazzo presenterà la sua candidatura e subito sia Umberto che Ferdinando cominceranno a gridare allo scandalo. Come può un ragazzo così umile, permettersi di chiedere di entrare a far parte del loro club esclusivo. I due si accorderanno per rendere la vita molto difficile all'ex barista, che però non si perderà d'animo. Marcello avrà però molta paura di non riuscire nel suo obiettivo, quando scoprirà che a decidere del suo futuro sarà Ludovica. La Brancia di Montalto avrà l'ultima parola e sceglierà lei se accettare o meno il suo ex tra i benestanti di Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gloria ed Ezio devono stare attenti. Umberto è in agguato

Ezio ha finalmente tutte le carte in regola per avviare la sua nuova attività. Il Colombo insieme a Gloria, sua socia, saranno però impegnati a trovare il personale che si occuperà della vendita del denim. Ma i due dovranno guardarsi le spalle. Umberto potrebbe volerli distruggere se gli pesteranno i piedi. Purtroppo per loro la situazione diventerà incandescente e correranno dei grossi rischi. Riusciranno a uscirne indenni, senza doversi piegare alle vendette del Guarnieri?

Il Paradiso delle Signore: Vittorio sempre più in crisi

Vittorio è senza speranze. Il Conti sta cercando di mantenere la calma e di tenersi lontano da Matilde. Dopo il duro confronto avuto con Tancredi, il Conti non vuole avere più nulla a che fare con il Di Sant'Erasmo. Purtroppo però la tensione accumulata nel tempo, lo ha portato a non avere più alcuna ispirazione per le campagne pubblicitarie del suo grande magazzino. Vittorio soffre e soffrirà tantissimo per questa situazione, da cui penserà di non riuscire a uscirne presto. Dovrà prendere una decisione dura e sofferta e da troppo tempo rimandata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 all'11 febbraio 2023

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.