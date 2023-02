Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 6 all'11 febbraio 2023: Marcello socio del Circolo ma Umberto si vendicherà!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 6 all'11 febbraio 2023. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 6 all'11 febbraio 2023, come sempre su Rai1 a partire dalle 16.05. Eccezionalmente per questa settimana, la Soap andrà in onda di sabato mentre salterà l'appuntamento di lunedì 13 febbraio 2023. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 6 febbraio 2023

La proposta di Adelaide di diventare socio del Circolo, ha messo Marcello in difficoltà. Il Barbieri è molto perplesso e non sa se accettare o meno questa opportunità. Intanto Tancredi non perde tempo ed è riuscito ad acquistare L'Eco della Sera. Il Di Sant'Erasmo propone alla moglie di lavorare con lui. Così facendo è sicuro di allontanare Matilde dal Paradiso e da Vittorio. Il Conti è sempre più in difficoltà; ha perso il suo estro creativo e non riesce a trovare l'ispirazione giusta per una nuova campagna pubblicitaria. Intanto Elvira chiede a Salvatore di partecipare con lei a una gara di ballo mentre Francesco conferma alla madre di aver chiuso con la sartoria. In Atelier, Flora e Maria sono in difficoltà. Le due devono trovare al più presto una sarta che le aiuti a gestire il grande lavoro che si trovano a dover smaltire a causa di una consegna con dei prodotti fallati.

Puntata in onda Martedì 7 febbraio 2023

La candidatura di Marcello a socio del Circolo fa rabbrividire Ferdinando e Umberto. I due sono scandalizzati da questa novità e si mettono d'accordo per mettere i bastoni tra le ruote al ragazzo. Il Barbieri attende trepidante di sapere quale sarà il suo destino ma si ritrova a tremare quanto apprende che sarà Ludovica a scegliere se accettarlo o meno nell'esclusivo club. Vittorio continua a mantenersi distante da Matilde e a non trovare nessuna ispirazione per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso. Ezio e Gloria invece devono trovare il personale adatto alla loro azienda di denim. I due però corrono il rischio di inimicarsi Umberto Guarnieri.

Puntata in onda Mercoledì 8 febbraio 2023

Elvira chiede a Francesco di aiutarla con un problema con il vestito che vorrebbe indossare per la gara di ballo a cui parteciperà con Salvatore. Il Rizzo però si rifiuta e conferma di aver abbandonato per sempre la sartoria. Maria, preoccupata per il ragazzo, cerca di convincerlo a non lasciare andare i suoi sogni e scopre che il giovane ha, in passato, lavorato con un sarto che ha improvvisamente lasciato la sua attività e si è addirittura trasferito. Gloria ed Ezio stanno per affrontare l'ira di Umberto. Il Guarnieri scopre che la sua capo operaia ha deciso di candidarsi per lavorare nell'azienda di denim del Colombo e va su tutte le furie. Marcello invece si prepara per il discorso da fare al Circolo, per convincere i soci ad accettarlo tra loro. Il Barbieri sa che nulla deve essere lasciato al caso e che deve dosare bene le parole. Il suo impegno viene presto ripagato. Tutti rimangono incantati dalle sue parole. Marcello fa centro con tanto di applauso!

Puntata in onda Giovedì 9 febbraio 2023

Marcello ha fatto centro e racconta a Salvatore che il suo discorso ha lasciato i soci del Circolo a bocca aperta. Il Barbieri ottiene pure il voto favorevole di Ludovica e diventa a tutti gli effetti membro del prestigioso club di Adelaide. Ma Umberto, geloso, chiede e ottiene che venga applicata su di lui la clausola per i nuovi soci, che sottopone i nuovi arrivati a un periodo di prova. Vittorio invece decide di lasciare il suo ruolo da pubblicitario, ormai incapace di trovare l'ispirazione giusta per la campagna pubblicitaria. Matilde si offre di aiutarlo ma nel farlo si scorda di una cena con Tancredi. Armando trova il sarto con cui Francesco ha collaborato e viene a scoprire qualcosa in più sul passato del Rizzo. Il Ferraris capisce quali sono i motivi che hanno spinto Palma e suo figlio a lasciare il proprio paese e il proprio lavoro. Gloria intanto convince Ezio a non inimicarsi il Guarnieri, sempre in agguato e pronto ad affossare l'attività del Colombo.

Puntata in onda Venerdì 10 febbraio 2023

Matilde, per dare una mano a Vittorio, ha completamente dimenticato la cena con Tancredi. Per questo, l'indomani, tra lei e suo marito c'è molta tensione. Il Di Sant'Erasmo, furioso più che mai, chiede a Umberto una mano per allontanare sua moglie da Vittorio, una volta per sempre. Flora intanto intuisce che il suo compagno le sta nascondendo qualcosa e vuole saperne di più mentre Ezio, convinto da Gloria, decide di non scatenare su di sé le ire di Umberto e anzi gli propone un nuovo accordo. Francesco, convinto da Maria, entra per la prima volta in Atelier. Darà una mano alla Puglisi e alla Ravasi?

Puntata in onda Sabato 11 febbraio 2023, ore 15.10

Sta per arrivare San Valentino e mentre le Veneri riflettono sulla loro vita sentimentale, Vittorio informa Matilde e Roberto di aver avuto un nuova idea. Al Paradiso il Conti vuole organizzare un giochino per i cuori solitari. Flora ha scoperto che Umberto le ha tenuto nascosto il progetto su Palazzo Andreani ed è molto delusa. La tensione tra lei e il Guarnieri è molto forte e non accenna a migliorare. Il Commendatore deve informare di corsa Tancredi che il loro piano è stato scoperto. Ezio invece vuole fare una bella sorpresa a Veronica e Vito vorrebbe rendere felice Maria con un dolce pensiero d'amore. Adelaide mette in guardia Marcello e gli dà preziosi consigli per poter affrontare il periodo di prova al Circolo e uscirne vittorioso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.

