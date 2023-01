Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 gennaio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 gennaio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 gennaio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 gennaio 2023 - tutto il Circolo è in fermento per la grande festa di fidanzamento che vedrà protagonisti Ludovica e Ferdinando da una parte e Flora e Umberto dall'altra. La novità arriverà presto alle orecchie di Adelaide e per la Contessa sarà il momento della resa. Marcello, capito il malumore della di Sant'Erasmo, le proporrà una soluzione ai loro comuni problemi d'amore. Il ragazzo le prospetterà un viaggio insieme, lontano dagli spettri del passato. Intanto, Maria consiglierà a Irene di chiedere scusa a Clara per essersi intromessa tra lei e Alfredo, mentre Umberto, comprato Palazzo Andreani, si rallegrerà insieme a Tancredi, il suo socio. Il Di Sant'Erasmo spingerà il Commendatore ad accelerare il loro piano; vuole eliminare Vittorio e non vuole più alcuno ostacolo tra lui e Matilde. Palma, invece, riceverà la visita di una strana vecchietta che le chiederà di scrivere per lei una lettera misteriosa. La donna si rivelerà essere la nonna di Elvira. Nel frattempo, Vito, ora più che mai spaventato di affrontare Maria, si confiderà con Alfredo, raccontandogli il suo segreto... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 gennaio 2023

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 gennaio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 gennaio 2023 - Alice sarà pronta a rivelare la verità su Nunzio. La Pergolesi sentirà il peso dei sensi di colpa e non vorrà più mentire. Ma Marina e Roberto non saranno per nulla convinti che questa sia la giusta soluzione. I due cercheranno di convincerla e la spingeranno a non tornare indietro sui suoi passi e a non lasciarsi sfuggire nulla con nessuno. Intanto, Diego, infastidito dagli ultimi comportamenti di Lia, comincerà a sospettare che la ragazza non sia chi dice di essere e che stia mentendo, mentre Viola dovrà fare i conti con i suoi sentimenti, da reprimere velocemente, per Damiano. Alberto, invece, si troverà da solo e sarà costretto a ripensare a quanto successo con Clara... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 gennaio 2023.