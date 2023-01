Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 gennaio 2023: Marcello propone ad Adelaide di fuggire insieme a lui

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello, vedendo Adelaide di malumore, le proporrà di partire insieme a lui e di allontanarsi dai problemi. Intanto Vito confesserà ad Alfredo chi è lui veramente.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 26 gennaio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, vedremo tutto il Circolo in fermento per la grande festa di fidanzamento che vedrà protagonisti Ludovica e Ferdinando da una parte e Flora e Umberto dall'altra. La novità arriverà presto alle orecchie di Adelaide e per la Contessa arriverà il momento della resa. Per lei e il Guarnieri non ci sarà nulla da fare. Marcello, capito il malumore della Contessa, le proporrà una soluzione ai loro comuni problemi d'amore. Il ragazzo le prospetterà un viaggio insieme, lontano dagli spettri del passato. Intanto Maria consiglierà a Irene di chiedere scusa a Clara per essersi intromessa tra lei e Alfredo mentre Umberto, comprato Palazzo Andreani, si rallegrerà insieme a Tancredi, il suo socio. Il Di Sant'Erasmo spingerà il Commendatore ad accelerare il loro piano; vuole eliminare Vittorio e non vuole più alcuno ostacolo tra lui e Matilde. Palma invece riceverà la visita di una strana vecchietta che le chiederà di scrivere per lei una lettera misteriosa. La donna si rivelerà essere la nonna di Elvira mentre Vito, ora più che mai spaventato di affrontare Maria, si confiderà con Alfredo, raccontandogli il suo segreto.

Marcello propone ad Adelaide di partire insieme: ecco le Anticipazioni della Puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 gennaio 2023

Umberto ha stupito Flora rivelandole di aver cambiato idea sulla festa di fidanzamento a quattro. La Ravasi metterà da parte la delusione per il comportamento del compagno e finalmente comincerà a organizzare il grande evento, in compagnia di Ludovica. La notizia comincerà ovviamente a circolare all'interno del prestigioso club e arriverà alle orecchie di Adelaide. Per la Contessa sarà un duro colpo. Sino all'ultimo aveva sperato che tutto questo non accadesse ma purtroppo dovrà capitolare. Marcello, resosi conto del suo malumore, le proporrà una soluzione ai loro problemi: un viaggio insieme, per sfuggire ai fantasmi del passato. Adelaide accetterà?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi spinge Umberto a mettere a segno il loro piano

Umberto ha acquistato Palazzo Andreani e per festeggiare questo grande successo, che per lui suona come una vendetta, ha deciso di dire sì a Flora. Ma il Guarnieri può brindare anche con un'altra persona: Tancredi, il suo socio. Il Di Sant'Erasmo ha supportato il Commendatore nei suoi ultimi progetti e ora è più che mai ansioso di ottenere quello che vuole. Spingerà quindi Umberto ad accelerare i loro piani, in modo da non avere più alcuno ostacolo con Matilde, liberandosi di Vittorio. Intanto Maria, scoperto quanto accaduto tra Irene e Clara, spingerà la Cipriani a chiedere scusa alla Boscolo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito confida ad Alfredo il suo segreto

Maria è felice per il bacio con Vito ma non sa che il ragazzo le sta mentendo. Il Lamantia non ha ancora rivelato alla Puglisi di essere arrivato a Milano per ordine del padre della sarta, che lo ha scelto come fidanzato per la figlia. Il giovane ha tanta paura di confessare tutto alla sua amata e ne avrà ancora di più dopo essere riuscito a conquistarla. Amareggiato, si confiderà con Alfredo a cui rivelerà la sua vera identità. Intanto Palma riceverà la visita di una strana vecchina che le chiederà di scrivere per lei una misteriosa lettera. La donna sarà la nonna di Elvira ma perché tanto mistero su questa missiva?

