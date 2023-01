Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 gennaio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 gennaio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 gennaio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 gennaio 2023 - Marcello scoprirà con orrore che Ludovica si è fidanzata ufficialmente con Ferdinando. Sentendosi ormai vinto, il Barbieri farà una scelta inaspettata sul suo futuro e deciderà di lasciare per sempre Milano. Intanto per Veronica arriverà il momento di tornare a lavoro al Paradiso. Palma, convinta di doversi rimboccare le maniche, si metterà alla ricerca di un nuovo impiego. Vittorio invece sembrerà completamente disinteressato al ritirare il premio vinto grazie alla pubblicità che ha visto Matilde protagonista. Clara e Alfredo infine saranno sempre più entusiasti delle gare in bicicletta e il Perico proporrà alla ragazza di gareggiare per conquistare un montepremi molto interessante ma Don Saverio cercherà di ostacolarli. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 gennaio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 gennaio 2023 - dopo un altro duro contrasto con Nunzio, che cerca di convincerla a ritirare le sue accuse, Alice decide di passare ai fatti. La Pergolesi ha intenzione di querelare il Cammorata ma stavolta sua madre Elena non sembra convinta delle azioni della figlia e comincia ad avere dubbi sul fatto che stia dicendo la verità. Intanto Viola e Damiano, ormai consapevoli di provare dei forti sentimenti l'uno per l'altra, cercano di gestire la tensione mentre Clara, che ha ancora tanti dubbi dopo il confronto con Diego, vuole scoprire a tutti i costi cosa contenga davvero la cassaforte di Alberto. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

