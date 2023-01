Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 gennaio 2023: Marcello disperato per Ludovica. Per lui è ora di andarsene!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello prenderà una decisione sconvolgente dopo aver saputo del fidanzamento ufficiale di Ludovica. Per lui sarà tempo di trasferirsi in Australia.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 gennaio 2023 assisteremo a una sconvolgente decisione di Marcello. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che nell'episodio, in onda come sempre alle 16.05 su Rai1, Marcello scoprirà con orrore che Ludovica si è fidanzata ufficialmente con Ferdinando. Sentendosi ormai vinto, il Barbieri farà una scelta inaspettata sul suo futuro e deciderà di lasciare per sempre Milano. Intanto per Veronica arriverà il momento di tornare a lavoro al Paradiso. Palma, convinta di doversi rimboccare le maniche, si metterà alla ricerca di un nuovo impiego. Vittorio invece sembrerà completamente disinteressato al ritirare il premio vinto grazie alla pubblicità che ha visto Matilde protagonista. Clara e Alfredo infine saranno sempre più entusiasti delle gare in bicicletta e il Perico proporrà alla ragazza di gareggiare per conquistare un montepremi molto interessante ma Don Saverio cercherà di ostacolarli.

Marcello getta la spugna e rinuncia a tutto: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 16 gennaio 2023

Ludovica ha detto basta. La Brancia dopo aver assistito alla lite tra Marcello e Ferdinando, in cui il Barbieri ha dato un pugno al suo rivale, ha deciso di chiudere definitivamente con il suo ex, delusa dal suo comportamento. Un simile atteggiamento non può essere tollerato dalla contessina, che aveva sperato che le cose con l'ex barista potessero addirittura sistemarsi. Convinta che la situazione non potrà mai cambiare, si è ufficialmente fidanzata con il Torrebruna. La notizia arriverà alle orecchie di Marcello e lo lascerà senza parole. Il ragazzo capirà di aver sbagliato tutto e in preda allo sconforto più totale e certo di non poter rimediare, visto anche la vendita di Palazzo Andreani, deciderà di cambiare la sua vita e il suo futuro con un viaggio. Sarà pronto a fare le valigie, in direzione Australia... e sarà per sempre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Veronica torna al Paradiso

Le vacanze di Natale hanno portato Ezio e Veronica a scontrarsi di nuovo e stavolta per colpa di una decisione della Zanatta. La donna, per aiutare il suo compagno a far fronte alle enormi spese per la sua nuova attività, ha deciso di trovare lavoro. Gemma è riuscita a farla entrare al Paradiso ma Ezio si è detto contrario. Dopo un necessario chiarimento, il Colombo ha capito il suo sbaglio e ha lasciato la sua fidanzata libera di prendere la sua strada. E per Veronica, nella puntata del 16 gennaio 2023, sarà il momento di tornare nel grande magazzino. Intanto Palma, convinta di doversi mettere all'opera, si metterà alla ricerca di un nuovo impiego mentre suo figlio Francesco tenterà di conquistare la fiducia di Salvo e di lavorare al meglio in Caffetteria ma si capirà che il suo vero obiettivo è un altro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio si rifiuta di ritirare un ambito premio

Le ultime decisioni di Matilde hanno portato Vittorio a fare un passo indietro. La Frigerio ha detto addio al Conti per sempre e sebbene ci sia stato un momento di distensione tra i due, è chiaro che le cose non saranno mai più come prima. Questa situazione ha colpito tantissimo il direttore che sembrerà aver perso l'entusiasmo anche di ritirare i premi vinti grazie alla sua bravura. Vittorio si rifiuterà di andare a prendere l'ambito premio, ottenuto con la pubblicità che ha visto Matilde protagonista. Questo atteggiamento preoccuperà Adelaide, che vorrà dargli una scossa. Intanto Alfredo proporrà a Clara di partecipare a una gara ciclistica per cui è stato messo in palio un bel montepremi. La ragazza ne sarà entusiasta ma Don Saverio, suo zio, cercherà di ostacolare i loro piani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 gennaio 2023

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.