Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 16 al 20 gennaio 2023: Addio per sempre a Vittorio e Marcello!

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 16 al 20 gennaio 2023, come sempre su Rai1 a partire dalle 16.05. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 16 gennaio 2023

Dopo aver chiarito con Ezio, Veronica torna a lavorare al Paradiso mentre Palma decide di rimboccarsi le maniche e trovare pure lei un nuovo impiego. Vittorio intanto ha vinto un premio per la campagna pubblicitaria che ha visto Matilde protagonista ma il Conti non intende andare a ritiralo. Don Saverio invece impedisce ad Alfredo di iscrivere Clara alla gara ciclistica, il cui risultato porterà a vincere un grande e importante premio. Marcello scopre che Ludovica si è fidanzata ufficialmente con Ferdinando e con il cuore spezzato prende una decisione molto particolare per il suo futuro: partire per l'Australia. Per il Torrebruna e il Guarnieri è una vittoria. Francesco ha deciso di aiutare Salvo in Caffetteria ma tiene per sé il suo vero sogno.

Puntata in onda Martedì 17 gennaio 2023

Vittorio non ha ancora intenzione di ritirare il premio e Adelaide chiede a Matilde di risolvere la situazione e riconciliarsi con Vittorio. Solo così il Conti si convincerà. Intanto Salvo è molto preoccupato per la partenza di Marcello per l’Australia e si confida con Armando. Il Ferraris decide di intervenire e di rivelare al Barbieri qualcosa che secondo lui potrebbe convincerlo a restare in Italia. Francesco invece cerca di conquistare la stima di Salvo ma con qualche problema, che rende il suo obiettivo quasi irrealizzabile.

Puntata in onda Mercoledì 18 gennaio 2023

Nonostante l’intervento di Armando, Marcello non vuole cambiare idea sul suo viaggio in Australia. Il Ferraris decide di chiedere aiuto ad Adelaide, sperando in un immediato intervento. Clara è molto felice per il sostegno di Alfredo e lo ringrazia, senza sapere che Don Saverio non è per nulla d’accordo che lei gareggi in bicicletta. Irene vede il Perico e il sacerdote parlare e ne rimane piacevolmente sorpresa. Anche lei però non sa cosa bolle davvero in pentola. Veronica intanto si rende conto che tra Ezio e Gloria c’è molta sintonia e inizia a sospettare che tra i due ci sia molto più di un accordo professionale. I preparativi per la partenza del Barbieri giungono alle orecchie di Ludovica, che cerca un confronto con lui mentre Vittorio rivela di aver intenzione di lasciare il Paradiso e di accettare la proposta di lavoro in una casa automobilistica.

Puntata in onda Giovedì 19 gennaio 2023

Le parole di Adelaide fanno breccia su Marcello. Il ragazzo non sa se partire o restare a Milano e alla fine decide di accettare la proposta della Contessa di avere una quota sulla vendita di Palazzo Andreani. Matilde, ancora sconvolta dalla decisione di Vittorio, deve gestire una consegna problematica. La Di Sant’Erasmo decide di non dare retta a Tancredi e di non accettare il suo aiuto ma di agire come avrebbe fatto il Conti. Maria invece ha un’idea da proporre per la nuova collezione di abiti da sposa; per metterla in pratica ha però bisogno di un’ispirazione più forte. Ezio e la sua famiglia festeggiano l’acquisto del capannone che permetterà al Colombo di iniziare la sua attività e di avere successo mentre Francesco riesce a ottenere la fiducia di Salvo e viene assunto alla Caffetteria.

Puntata in onda Venerdì 20 gennaio 2023

Marcello comunica a tutti di non aver più intenzione di partire mentre Tancredi brucia di gelosia dopo aver sentito una telefonata tra Matilde e Vittorio. Umberto però si affretta a rassicurare il suo amico e a dirgli che ha un piano per mettere fuori gioco Vittorio e il suo grande magazzino. A permettergli questo sarà l’acquisto di Palazzo Andreani. Armando deve coprire Clara e Alfredo che purtroppo vengono visti allontanarsi in bicicletta da Don Saverio. Gemma e Veronica invece sono d’accordo di dover cambiare atteggiamento nei confronti di Gloria e per questo la Zanatta invita la sua rivale a cena. La serata cambierà radicalmente quando Marco telefonerà per dire a tutti del suo ritorno a Milano. Vito e Maria saranno sul punto di baciarsi ma purtroppo l’arrivo di Francesco, impedirà che i due si bacino.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.