Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 gennaio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 gennaio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 gennaio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 gennaio 2023 - Vittorio Conti farà una scelta molto importante per il suo futuro. Convinto ormai di non essere più in grado di gestire la situazione al Paradiso, il direttore sarà pronto a dare le sue dimissioni e ad accettare un nuovo lavoro in una casa automobilistica. Vittorio lo comunicherà a Matilde, che ne resterà sconvolta. Anche Ludovica dovrà fare i conti con una notizia sconvolgente, ovvero che Marcello ha deciso di partire per l'Australia. Ma se la Brancia non potrà farci nulla, Armando sarà sicuro che Adelaide riuscirà a fermare il ragazzo. Il Ferraris chiederà aiuto alla Contessa, certo del suo successo. Intanto Irene assisterà a un confronto tra Alfredo e Don Saverio e si stupirà della determinazione del Perico mentre Veronica si renderà conto che tra Ezio e Gloria c'è molta sintonia. Il lei riaffioreranno i soliti dubbi.... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 gennaio 2023

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 gennaio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 gennaio 2023 - Marina ed Elena sono ai ferri corti. Le due donne continueranno ad avere due differenti posizioni nei confronti di Alice e delle sue scelte. Se Marina difenderà a spada tratta la nipote, Elena comincerà a mettere in dubbio che sua figlia stia dicendo la verità. Intanto le tensioni create dalla azioni della Pergolesi avranno ripercussioni anche su Rossella e Riccardo. I due si troveranno a non essere – ancora una volta – d'accordo sul povero Nunzio. Il Cammarota invece sembrerà convinto a voler recuperare il suo rapporto con Chiara anche a scapito della sua stessa incolumità, mentre Damiano, dopo gli ultimi eventi, prenderà una decisione che spiazzerà Viola... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 gennaio 2023.