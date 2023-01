Un Posto al Sole Anticipazioni 18 gennaio 2023: Marina ed Elena in guerra. Tutta colpa di Alice!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina ed Elena saranno in contrasto a causa delle decisioni di Alice mentre Damiano sconvolgerà Viola con una decisione inaspettata.

A casa Ferri-Giordano la situazione si fa sempre più tesa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, che andrà in onda il 18 gennaio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Marina ed Elena ai ferri corti. Le due donne continueranno ad avere due differenti posizioni nei confronti di Alice e delle sue scelte. Se Marina difenderà a spada tratta la nipote, Elena comincerà a mettere in dubbio che sua figlia stia dicendo la verità. Intanto le tensioni create dalla azioni della Pergolesi avranno ripercussioni anche su Rossella e Riccardo. I due si troveranno a non essere – ancora una volta – d'accordo sul povero Nunzio. Il Cammarota invece sembrerà convinto a voler recuperare il suo rapporto con Chiara anche a scapito della sua stessa incolumità mentre Damiano, dopo gli ultimi eventi, prenderà una decisione che spiazzerà Viola.

Tra Marina ed Elena è guerra a causa di Alice: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 18 gennaio 2023

Alice ha querelato Nunzio e questa nuova mossa della ragazza ha scatenato sia Marina che Elena. Madre e figlia non sembrano per nulla d'accordo su come dover intervenire per aiutare la loro bambina. Se infatti Marina sembra difendere a spada tratta la nipote, forse ancora molto scossa per la violenza subita da Fabrizio e quindi molto sensibile sull'argomento, Elena vorrebbe che la figlia facesse un bel respiro e anche un passo indietro. La donna ha cominciato a pensare che Alice stia esagerando e non riuscirà a tenerglielo nascosto. Intanto gli ultimi eventi hanno portato anche Rossella e Riccardo ad assumere delle posizioni molto diverse. Il Crovi, che non ha in simpatia Nunzio, non riuscirà a trovare alcuna scusa per il ragazzo mentre Rossella, molto amica dello chef, tenterà di aiutarlo. Questa sua decisione la metterà di nuovo in contrasto con il fidanzato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio vuole riconquistare Chiara

Nunzio non sa più dove sbattere la testa. Se non fosse per la sua famiglia, che crede in lui, si ritroverebbe a gestire una situazione talmente complessa, da metterlo ko. A peggiorare le cose ci si mettono i sensi di colpa. Il Cammarota è consapevole di aver fatto davvero una stupidaggine a lasciarsi andare con Alice e ora ne sta pagando le conseguenze. E la più grave tra queste, è l'aver perso Chiara. Lo chef prenderà una decisione molto importante riguardo al suo futuro e a quello della sua amata. Nunzio giurerà a se stesso di fare di tutto per riconquistare la Petrone anche se questo vorrà dire peggiorare la sua posizione davanti agli inquirenti. Il giovane finirà per fare qualche altra mossa azzardata e sbagliata?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano spiazza Viola con una decisione inaspettata

Tra Damiano e Viola è ormai chiaro che ci sia più di un'attrazione. La situazione tra loro si sta facendo bollente ma nessun dei due vuole fare la prima mossa. Entrambi hanno paura di fare uno sbaglio e di ferire, prima di tutti, Eugenio. Per il Renda diventerà necessario prendere una decisione che, sebbene rischi di mettere in pericolo il suo futuro, potrà risolvere almeno in parte i loro problemi. Farà quindi una scelta che spiazzerà Viola. Ma quale sarà questa scelta? Lasciare Viola e chiudere con lei oppure lasciare il suo lavoro per stare con la Bruni?

