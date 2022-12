Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 dicembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 dicembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 dicembre 2022 - Marcello è scatenato. Il barista informa Adelaide di aver fatto una mossa molto astuta per ottenere quello che entrambi vogliono. Il Barbieri confessa alla Contessa di aver creato una società di comodo – in cui non appaiono i loro nomi – per poter soffiare a Umberto l'affare del Palazzo Andreani. Intanto, Tancredi, dopo aver visto la foto della moglie sul giornale, si presenta al Paradiso e sconvolge Vittorio e Matilde. Quest'ultima, furiosa, ha una grossa lite con il marito. Roberto, invece, capisce che Gemma ha scoperto tutto su lui e Mario e decide di spiegarle come stanno realmente le cose, mentre Irene vuole conquistare Michele e chiede a Maria di farle da spalla, facendo un'uscita a quattro. Ma Alfredo e Vito non la prendono per nulla bene... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 dicembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 dicembre 2022 - Nunzio è in crisi. Il ritorno di Chiara lo ha messo ko e ora non sa come comportarsi con la Petrone. Incapace di affrontare l'argomento "tradimento", lo chef deciderà di allontanare Alice, che però non la prenderà per nulla bene e sarà pronta a tornare all'attacco. Intanto, mentre Antonio passerà una bella mattinata con suo padre, Viola si recherà al suo solito appuntamento con Manuel. Ma durante la lezione sia il bambino che sua madre si sentiranno male. Mariella, invece, deciderà di dire basta all'invadenza di Salvatore e Bice e si troverà a seguire i consigli di Guido, per liberarsi dei suoi amici nel modo più gentile possibile... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

