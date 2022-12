Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 dicembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 dicembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 dicembre 2022 - Irene non si dà pace per la partenza di Stefania. La Cipriani continuerà a soffrire moltissimo per l’addio della sua migliore amica... ma qualcosa potrebbe farle tornare il buon umore. Tutto merito sia di Alfredo, che troverà le parole giuste da dirle, sia di una lettera lasciata dalla Colombo e trovata solo ora dalla bella Venere. Intanto, Gemma affronterà Veronica e la spingerà a essere più indulgente nei confronti di Ezio, mentre Adelaide, ora convinta che tra Matilde e Vittorio possa esserci dell'affetto, cercherà di indagare sul loro rapporto. La Contessa non farà in tempo a ottenere delle risposte perché la Frigerio e il Conti dovranno partire per l’incontro con la Martinelli. I due cercheranno di convincere l’attrice a posare per la loro campagna pubblicitaria e sarà evidente che tra loro c’è un grandissimo feeling... non solo professionale. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 dicembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 dicembre 2022 - Lia nasconde ancora tanti segreti. Diego cercherà di fare il possibile per permettere alla Longhi di recuperare i gioielli tanto cari... ma la ragazza sembrerà non essere mai stata del tutto sincera con lui. Una scoperta che sarà per tutti inaspettata e spiazzante, metterà in luce un particolare del passato di Lia. Intanto, Damiano scoprirà con una certa apprensione che i problemi di salute di suo figlio, fino a ora solo ipotizzati, saranno purtroppo confermati. A dargliene prova saranno Viola e Ornella. Il giovane affronterà Rosa affinché entrambi, insieme, possano trovare una soluzione immediata a questa spinosa faccenda. Tra le sorelle Cirillo e le Altieri la guerra continua senza sosta e sono previsti nuovi attacchi e colpi di scena... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

