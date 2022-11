Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 novembre 2022 - tra la Contessa e il Guarnieri ci sarà un momento di distensione. Tutto comincerà a seguito della morte di Kennedy. La Di Sant'Erasmo organizzerà una serata al Circolo in memoria del Presidente degli Stati Uniti e chiederà a suo cognato di affiancarla in questo momento così particolare, mettendo da parte – almeno per qualche ora – la loro guerra. Umberto accetterà ma non si sa come reagirà Flora, che da lui ha preso le distanze e che lascerà la loro suite. Intanto Ezio si deciderà a rivelare a Veronica, Gemma e Stefania le grandi novità riguardo al suo lavoro mentre Gloria cercherà di aiutarlo a realizzare il suo desiderio di mettersi in proprio. Vito scriverà un biglietto d'amore per Maria ma chissà se con questo gesto romantico riuscirà a conquistare il suo cuore. Intanto Vittorio, sconvolto dalla morte del Presidente, riceverà una visita molto toccante da Matilde. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 novembre 2022 - Roberto non farà in tempo a preparare le valigie per l'Inghilterra, che il suo viaggio verrà interrotto. Cosa o chi impedirà al manager di partire? Intanto Eugenio, incoraggiato dal momento intimo passato con Viola, cercherà di recuperare il loro rapporto mentre Samuel e Speranza dovranno trovare una soluzione per risolvere il problema dell'invadente presenza delle gemelle Cirillo come loro vicine di casa. Sarà l'Altieri a escogitare un modo per zittirle. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

