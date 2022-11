Un Posto al Sole Anticipazioni 23 novembre 2022: Roberto spiazzato. Una duplice novità lo mette ko...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto verrà sconvolto da una duplice sorpresa mentre Eugenio cercherà di riconquistare Viola.

Per Roberto è tempo di partire per Londra ma il Ferri dovrà fare i conti con una duplice sorpresa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 23 novembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3, ci rivelano che Roberto non farà in tempo a preparare le valigie per l'Inghilterra, che il suo viaggio verrà interrotto. Cosa o chi impedirà al manager di partire? Intanto Eugenio, incoraggiato dal momento intimo passato con Viola, cercherà di recuperare il loro rapporto mentre Samuel e Speranza dovranno trovare una soluzione per risolvere il problema dell'invadente presenza delle gemelle Cirillo come loro vicine di casa. Sarà l'Altieri a escogitare un modo per zittirle.

Una duplice sorpresa sconvolge Roberto in Un Posto al Sole Anticipazioni 23 novembre 2022

Visti i problemi sorti con Marina dopo la terribile esperienza vissuta insieme, Roberto ha deciso di partire per Londra. La Giordano sembra vivere in un mondo tutto suo, ancora legata – in modo ossessivo – a Fabrizio e ormai distaccata dal suo compagno. Il Ferri è molto preoccupato e per cercare aiuto sa che deve lasciare l'Italia e correre in Inghilterra. Ma prima che possa cominciare il suo viaggio, una duplice sorpresa lo spiazzerà. Che insieme ad Alice sia tornata anche Elena e che le due siano pronte a soccorrere Marina e ad aiutarla a uscire dal loop in cui è caduta?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eugenio alla riconquista di Viola

Tra Viola ed Eugenio è di nuovo passione. I due hanno passato dei momenti molto intimi e sembra che i sentimenti che provano l'uno per l'altra non siano cambiati. Nella puntata di Un Posto al Sole del 23 novembre 2022, vedremo il Nicotera farsi coraggio e, galvanizzato dalla bella serata passata con la sua ex compagna, cercherà di riconquistarla e di ricucire lo strappo nel loro rapporto. Ci riuscirà o Viola sarà sempre convinta che non sia il caso di continuare con il loro matrimonio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel e Speranza contro le gemelle Cirillo

Micaela ha ottenuto quello che voleva e ha convinto sua sorella a seguirla nell'appartamento di Alberto. Il trasferimento delle ragazze nel seminterrato non costituisce un problema solo per Niko, che aveva sperato di essersi liberato di loro, ma anche per Samuel e Speranza. I due ragazzi avranno la spiacevole sorpresa di scoprire che le gemelle sono chiassose e invadenti e che con queste dolci qualità, stanno rovinando la loro tranquilla vita di coppia. L'Altieri deciderà di trovare la soluzione ai loro problemi e comincerà a mettere in pratica un piano per fermarle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 novembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.